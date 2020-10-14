«Мы справляемся с ситуацией». Беглов рассказал о коечном резерве и намерении сохранить плановую медпомощь
Петербург справляется со второй волной коронавируса и намерен по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом 14 октября на заседании совета по противодействию распространению новой инфекции заявил губернатор города Александр Беглов.
«Несмотря на ежедневный значительный прирост больных, мы справляемся с ситуацией. Город приобрел большой опыт за эти месяцы. В начале пандемии количество коек для больных с коронавирусом было почти исчерпано. На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223», — сказал глава города, а также подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в больницах смогут развернуть 11 450 коек.
Помимо этого, к вводу в декабре этого года готовятся стационары-трансформеры, а уже сейчас начинают прием больных временные госпитали в пансионате «Заря» и выставочном комплексе «Ленэкспо», добавил Беглов.
По словам губернатора, не менее важно по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь.
В связи с этим онкодиспансер и онкоцентр в Песочном не будут перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19. Также не планируется задействовать многопрофильную больницу № 2. Если же ситуация сложится так, что понадобится помощь городских больниц, то их пациентов должны взять на себя федеральные учреждения, подчеркнул Беглов.
Ранее «Фонтанка» узнала, почему Смольный не планирует новый локдаун в Петербурге, а также поговорила о второй волне коронавируса с начальником отдела эпидемиологического надзора городского Роспотребнадзора Ириной Чхинджерией.