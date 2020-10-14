«Мы справляемся с ситуацией». Беглов рассказал о коечном резерве и намерении сохранить плановую медпомощь

«Несмотря на ежедневный значительный прирост больных, мы справляемся с ситуацией. Город приобрел большой опыт за эти месяцы. В начале пандемии количество коек для больных с коронавирусом было почти исчерпано. На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223», — сказал глава города, а также подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в больницах смогут развернуть 11 450 коек.

Петербург справляется со второй волной коронавируса и намерен по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом 14 октября на заседании совета по противодействию распространению новой инфекции заявил губернатор города Александр Беглов.

Помимо этого, к вводу в декабре этого года готовятся стационары-трансформеры, а уже сейчас начинают прием больных временные госпитали в пансионате «Заря» и выставочном комплексе «Ленэкспо», добавил Беглов.

По словам губернатора, не менее важно по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь.

В связи с этим онкодиспансер и онкоцентр в Песочном не будут перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19. Также не планируется задействовать многопрофильную больницу № 2. Если же ситуация сложится так, что понадобится помощь городских больниц, то их пациентов должны взять на себя федеральные учреждения, подчеркнул Беглов.

Ранее «Фонтанка» узнала, почему Смольный не планирует новый локдаун в Петербурге, а также поговорила о второй волне коронавируса с начальником отдела эпидемиологического надзора городского Роспотребнадзора Ириной Чхинджерией.