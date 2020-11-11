Один из крупнейших билетных операторов Америки придумал, какие правила позволят вернуть массовые концерты
Один из крупнейших американских билетных операторов Ticketmaster планирует пускать в залы только со свежим отрицательным тестом на коронавирус и со справкой о вакцинации. Об идее, которая, впрочем, пока что не утверждена, 11 ноября пишет Billboard.
Ticketmaster хочет разработать ступенчатую систему допуска: после покупки билета на концерт слушатель должен будет предоставить или данные, которые подтверждали бы, что он вакцинирован от коронавируса, или же отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 — 72 часа до начала события. Точные требования по срокам будут разработаны для каждого штата и страны. Только когда «безопасный» статус участника подтвердят, его входной станет действительным.
Среди других нововведений, которые оператор предлагает использовать после возобновления массовых мероприятий, — система исключительно электронных именных билетов, которые помогут отслеживать социальные контакты, а также приложение, через которое в режиме реального времени получится оценивать загруженность каждого из входов и выходов.
Тем временем в Петербурге в связи с новой редакцией 121-го постановления введён новый режим работы культурных площадок. Все мероприятия, на которых ожидается больше 50 человек, с 14 ноября должны получать согласование в соответствующем комитете.