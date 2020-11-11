Один из крупнейших билетных операторов Америки придумал, какие правила позволят вернуть массовые концерты

Один из крупнейших американских билетных операторов Ticketmaster планирует пускать в залы только со свежим отрицательным тестом на коронавирус и со справкой о вакцинации. Об идее, которая, впрочем, пока что не утверждена, 11 ноября пишет Billboard.

Ticketmaster хочет разработать ступенчатую систему допуска: после покупки билета на концерт слушатель должен будет предоставить или данные, которые подтверждали бы, что он вакцинирован от коронавируса, или же отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 — 72 часа до начала события. Точные требования по срокам будут разработаны для каждого штата и страны. Только когда «безопасный» статус участника подтвердят, его входной станет действительным.

