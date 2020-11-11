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11.11.2020 18:32
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Рассматривать дела о неправильной парковке в Петербурге будет КРТИ. Соглашение с МВД подпишут в ближайшие месяцы

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга получит полномочия по рассмотрению административных дел за неправильную парковку. Соответствующий проект постановления правительства города 11 ноября представили на антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о передаче от МВД к Смольному полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге».

В КРТИ «Фонтанке» пояснили, что само соглашение между Смольным и МВД пока не подписано, но это будет сделано в ближайшие месяцы. Проект постановления предполагает, что оно вступит в силу через полгода после утверждение соглашения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260551481
Пока не решили кто же будет кормиться...
тат2007amg
Умеют, а через пару лет выяснится, что штото пошло не так...и ещё цать лет паркуйтесь где на ум взбредёт..
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