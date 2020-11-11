Рассматривать дела о неправильной парковке в Петербурге будет КРТИ. Соглашение с МВД подпишут в ближайшие месяцы
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга получит полномочия по рассмотрению административных дел за неправильную парковку. Соответствующий проект постановления правительства города 11 ноября представили на антикоррупционную экспертизу.
Речь идет о передаче от МВД к Смольному полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге».
В КРТИ «Фонтанке» пояснили, что само соглашение между Смольным и МВД пока не подписано, но это будет сделано в ближайшие месяцы. Проект постановления предполагает, что оно вступит в силу через полгода после утверждение соглашения.