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04.06.2020 14:27
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Рассмотрение протоколов за неправильную парковку могут передать от МВД Смольному

В городском правительстве обсуждается вопрос передачи полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ. От МВД они могут перейти комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

По информации собеседников «Фонтанки», профильные совещания идут с февраля. В частности, план мероприятий уже согласован с комитетом по информатизации и связи, комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, юридическим комитетом администрации губернатора, комитетом госслужбы и кадровой политики и комитетом финансов.

Речь идет о статье административного кодекса, где говорится о «несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, совершенном в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге». Штраф составляет 3 тысячи рублей. Согласно предложенной схеме, автоматическая фотофиксация нарушений будет происходить за счет парконов на общественном транспорте и 24 автомобилей центра управления парковками с комплексом «Дозор». Выносить постановления будет КРТИ, а 32 его инспектора будут обеспечивать эвакуацию под знаком 3.27 и 8.24 «Работает эвакуатор». Преобразования потребуют создания 219 новых должностей в КРТИ, регламентов взаимодействия, закупки оборудования, автомобилей, униформы.

Напомним, ранее КРТИ получил возможность штрафовать нарушителей в пилотной зоне платной парковки в центре Петербурга. В этой процедуре также участвует ЦУП. Передача полномочий по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ в целом повторяет структуру, которая работает в столице: там при департаменте транспорта создана московская административная дорожная полиция (МАДИ), которая давно выносит постановления по неправильной парковке. По данным «Фонтанки», при разработке петербургской модели представители Смольного проводили совещания с МАДИ.

О том, какие еще преобразования могут произойти в транспортном блоке Смольного в ближайшее время и почему они тоже отсылают к московскому опыту, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Стока затрат..вся надежда на нарушителей..чтобы хотя бы в ноль уйти...пока эти все вложения окупятся специально будут подгонять под нарушения
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