Россияне с начала пандемии пересекли границу с Финляндией рекордное количество раз
Более 50 тысяч пересечений российско-финской границы гражданами РФ зафиксировали финские пограничники в октябре 2020 года. Это больше, чем когда-либо, начиная с апреля, когда коронавирусные ограничения уже работали в полную силу.
Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, в предыдущем месяце показатель составил почти 51 тысячу. По сравнению с сентябрём это более чем на 2,3 тыс. больше.
Связано ли это с тем, что с 1 октября Финляндия разрешила въезд владельцам дач при острой необходимости, либо дальнобойщики, некоторые из которых иногда попадаются с сырной контрабандой, увеличили количество рейсов, — остаётся неясным.
«Cтатистика Пограничной службы не отслеживает цель поездки, и поэтому точного ответа на вопрос о причине роста числа российских пассажиров нет. Наверное, есть несколько причин. Вполне возможно, что одной из них являются собственники недвижимости», — прокомментировали «Фонтанке» в Пограничной службе Финляндии.
Финляндия ввела ограничения на границе с Россией 19 марта. С тех пор пассажиропоток, основу которого составили участники грузовых перевозок, упал в сравнении с прошлым годом на
Так, в январе 2020 года российско-финляндскую границу граждане РФ пересекли 535,7 тыс. раз, в феврале — 310,4 тыс., в марте — 40,8 тыс., в мае — 38,6 тыс., в июне — 41,1 тыс., в июле — 44,9 тыс., в августе — 47,3 тыс., в сентябре — 47,3 тыс.
Между тем, за исключением редких категорий, для большинства россиян Финляндия останется недоступной как минимум до конца года. К Рождеству правительство страны готовит закон, который позволил бы принимать туристов хотя бы из стран Шенгена.