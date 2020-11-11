Россияне с начала пандемии пересекли границу с Финляндией рекордное количество раз

Более 50 тысяч пересечений российско-финской границы гражданами РФ зафиксировали финские пограничники в октябре 2020 года. Это больше, чем когда-либо, начиная с апреля, когда коронавирусные ограничения уже работали в полную силу.



Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, в предыдущем месяце показатель составил почти 51 тысячу. По сравнению с сентябрём это более чем на 2,3 тыс. больше.

Связано ли это с тем, что с 1 октября Финляндия разрешила въезд владельцам дач при острой необходимости, либо дальнобойщики, некоторые из которых иногда попадаются с сырной контрабандой, увеличили количество рейсов, — остаётся неясным.