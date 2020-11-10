Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал, что продолжит заниматься творчеством.

После того как утром 10 ноября СМИ сообщили о новом разделе на сайте Роскосмоса, с песнями на слова Рогозина, он признался в Facebook: «Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолётах, во время 7–8-часовых перелётов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали».

Это не какой-то специальный проект, это «просто хобби, отдушина», пояснил Рогозин. «Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились», — рассказал чиновник. Отметим, что среди исполнителей композиций, слова к которым написал глава Роскосмоса, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и музыкант Денис Майданов.