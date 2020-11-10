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10.11.2020 19:17
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«Писал в самолётах, во время 7–8-часовых перелётов». Рогозин рассказал о своих песнях

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал, что продолжит заниматься творчеством.

После того как утром 10 ноября СМИ сообщили о новом разделе на сайте Роскосмоса, с песнями на слова Рогозина, он признался в Facebook: «Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолётах, во время 7–8-часовых перелётов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали».

Это не какой-то специальный проект, это «просто хобби, отдушина», пояснил Рогозин. «Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились», — рассказал чиновник. Отметим, что среди исполнителей композиций, слова к которым написал глава Роскосмоса, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и музыкант Денис Майданов.

В своём канале на YouTube Рогозин выкладывает песни с 2017 года. «Писал и буду писать дальше», — резюмировал он в Facebook.

Скриншот с YouTube-канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCKQYyBdSIDIkMfKtr0qLXnw" dir="auto">Rogozin Dmitry</a>
Скриншот с YouTube-канала Rogozin Dmitry
Скриншот с YouTube-канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCKQYyBdSIDIkMfKtr0qLXnw" dir="auto">Rogozin Dmitry</a>
Скриншот с YouTube-канала Rogozin Dmitry

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Комментарии (13)

Skazochny
Скоро будет сокамерников веселить за сигаретку
jokir1971
Он бы хорошо смотрелся в паре с мадам Васильевой - известной «художницей». Та тоже очень талантлива и тоже осень любит «пилить» 😂
any_5e4cfc41eb9fb
А чё? Майданову пондравилось!
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