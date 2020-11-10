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10.11.2020 17:23
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На Выборгском шоссе с дороги вылетели несколько машин. Об одну из них помял крышу внедорожник

Очевидцы в соцсетях продолжают рассказывать о сегодняшних авариях, кивая на скользкие дороги. Действительно, даже днём при плюсовой температуре в тени сохраняются лед и иней. Например, на Выборгском шоссе произошло как минимум три аварии.

«Утром на Выборгском шоссе было очень скользко, и в результате ДТП с «КИА» [«Патролу»] помяло крышу», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Я видела, как «Патрол» вылетел со встречной полосы, перелетел через ограждение и фактически «упал» на КИА, — рассказывает очевидица Вита. — Я пропустила черную машину («КИА»), и через секунду на нее свалился «Патрол». Такого испуга у меня давно не было».

Дальше на том же шоссе, по словам подписчиков «ДТП и ЧП», в кювет улетели два внедорожника, один из которых «Нива».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

О грузовом каршеринге в кювете на Выборгском шоссе у Чёрной речки «Фонтанка» уже писала. Днём его эвакуировали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Синоптики заранее предупреждали о гололедице в Петербурге. В ночь на 11 ноября также ожидается ноль градусов. Автомобилисты в соцсетях пишут, что начинаются «дни жестянщика».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Лариса Меркушева
Уверена,что в переходный период осень-зима Должна быть связь МЧС- ГИБДД и дорожными службами,обеспечивающими покрытие противогололедными материалами мосты, КАД,трассы с колеей.Наблюдала летом,как производили ремонт правой стороны Новоприозерки,не имевшей дефектов в то время,когда левая выкидывала автомобили во время дождя.При прогнозе на ночь +-2 градуса надо заниматься ночью защитой автомобилистов,особенно на мостах.
260551481
Зима для дорожников опять пришла неожиданно...
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