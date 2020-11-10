На Выборгском шоссе с дороги вылетели несколько машин. Об одну из них помял крышу внедорожник
Очевидцы в соцсетях продолжают рассказывать о сегодняшних авариях, кивая на скользкие дороги. Действительно, даже днём при плюсовой температуре в тени сохраняются лед и иней. Например, на Выборгском шоссе произошло как минимум три аварии.
«Утром на Выборгском шоссе было очень скользко, и в результате ДТП с «КИА» [«Патролу»] помяло крышу», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Я видела, как «Патрол» вылетел со встречной полосы, перелетел через ограждение и фактически «упал» на КИА, — рассказывает очевидица Вита. — Я пропустила черную машину («КИА»), и через секунду на нее свалился «Патрол». Такого испуга у меня давно не было».
Дальше на том же шоссе, по словам подписчиков «ДТП и ЧП», в кювет улетели два внедорожника, один из которых «Нива».
О грузовом каршеринге в кювете на Выборгском шоссе у Чёрной речки «Фонтанка» уже писала. Днём его эвакуировали.
Синоптики заранее предупреждали о гололедице в Петербурге. В ночь на 11 ноября также ожидается ноль градусов. Автомобилисты в соцсетях пишут, что начинаются «дни жестянщика».