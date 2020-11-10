Очевидцы в соцсетях продолжают рассказывать о сегодняшних авариях, кивая на скользкие дороги. Действительно, даже днём при плюсовой температуре в тени сохраняются лед и иней. Например, на Выборгском шоссе произошло как минимум три аварии.

«Утром на Выборгском шоссе было очень скользко, и в результате ДТП с «КИА» [«Патролу»] помяло крышу», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».