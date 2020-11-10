Взлеты и падения новичков петербургского рынка медицинских услуг

За время пандемии в Петербурге выдано на 16% больше медицинских лицензий, чем в прошлом году. Не у всех их обладателей дела идут в гору. «Фонтанка» нашла тех, кто воспринял коронавирус как сигнал к действию.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По данным Росздравнадзора, в апреле-сентябре 2020 года количество выданных лицензий на медицинскую деятельность в Петербурге выросло на 16% - с 338 до 391. Речь и о продлении старых лицензий, и о процедуре продления лицензий госучреждениям. Но более 75% лицензий приходится на частные компании, в том числе молодые, которые зарегистрировались в 2019-2020 годах и только начинают работу в непростое для всех время. «Фонтанка» поговорила с новыми игроками о том, как их бизнес развивается в пандемию.



Рынок медуслуг - один из немногих, где по данным Петростата практически нет спада - 99,3% к уровню прошлого года или 116,7 млрд рублей по итогам сентября. Однако эта индустрия неоднородна: есть те, кто фиксирует кратный рост выручки, а кто-то лишь мечтает о восстановлении и сетует, что не попадает под критерии получения госпомощи.

Рост рынка легче наблюдать на примере гигантов. Так, с начала февраля количество медицинских офисов «Инвитро» в Петербурге выросло на восемь точек, увеличил сеть и Helix. Также в начале октября открылся первый в городе центр молекулярной диагностики сети CMD. По данным СПАРК, эта торговая марка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эти учреждения рассчитаны на выполнение широкого спектра анализов, но почти с самого открытия занимается самым актуальным - делает тесты на коронавирус.

Есть и те, кто не подгадывал открытие под пандемию и работает без оглядки на нее. Флебологи и ортопеды, неврологи, эндокринологи начали принимать пациентов независимо от эпидобстановки (с соблюдением всех требований). Есть даже один новый центр «Лентомограф», который делает компьютерную томографию, как и задумывал - строго в рамках стоматологического и челюстно-лицевого профиля.

Заметная часть получателей медицинских лицензий приходится на стоматологические клиники. Время для их открытия сейчас не самое удачное. К примеру, в апреле им было, в принципе, запрещено работать, но возможность оказывать незамедлительную медицинскую помощь стала законной лазейкой. Когда во время первого локдауна плановый прием пациентов был запрещен, клиенты приходили в частные стоматологии «с острой болью», даже если прием был, по сути плановым, что хоть как-то поддержало отрасль.

Сейчас по сравнению с началом года в целом по рынку спрос стоматологические услуги повысился, отмечает управляющая одной из открывшихся в этом году профильных клиник Анжелика. «Люди откладывали деньги, планировали какие-то выезды за границу на отдых, отпуска, а так как поняли, что сейчас это маловозможно, они решили вложиться в свое здоровье», - предполагает она.

Стоматология, в которой работает Анжелика, была зарегистрирована в апреле 2020 года, а прием пациентов начала лишь два месяца назад. Главный врач клиники ранее трудился в стоматологическом отделении одной из главных петербургских «коронавирусных» больниц. Бизнес успешно стартовал, в том числе потому что база клиентов, наработанная за 20 лет стажа, последовала в частную клинику за специалистом.



Каждая стоматология в начальном этапе может жить за счет клиентов, приходящих по рекомендации. Новые игроки этого рынка сталкиваются с высокой конкуренцией. Трудно завоевать клиента в кризис, а демпинговать не хочется, говорит руководитель клиники Dental Space Анна Рамазанова. «К счастью, я столкнулась с интересной инновационной для России концепцией – стоматологическое покрытие. Это реальная и современная альтернатива страховке в стоматологии. Традиционное ДМС в стоматологии мало что дает пациенту, а здесь реальная помощь, - рассказывает она. - В России об этом мало кто слышал».

Весомую долю получателей медлицензии составляют салоны красоты, оказывающие косметологические услуги, в том числе массажи и инъекции. Им во время весеннего локдауна пришлось несладко. Салон «Ме100СПА» открылся в августе, во время передышки от коронавируса. Самые жесткие ограничения пришлись на подготовку к открытию и позволили не спеша доделать ремонт. Его директор Юлия Раммо отмечает, что на бизнес сейчас влияет не столько пандемия, сколько сезонность: осенью-зимой лучшая половина человечества особенно щедро тратится на заботы о теле - впереди новогодние праздники, весной - готовятся к появлению на пляже, а вот ногтевой сервис приносит доход круглогодично.



Несмотря на некоторые трудности, настроение у новоиспеченных игроков индустрии красоты бодрое. «Смысл заниматься созданием своего дела, что-то растить - с упадническим настроением? Тогда не надо начинать», - отметила Юлия.

Медицинская лицензия также требуется для организаций, которые занимаются санитарной обработкой помещений и транспорта. На этом специализируется компания «Дез-Транс». Ее директор Альберт Газизуллин рассказал «Фонтанке», что планировал открыть собственный в этой сфере бизнес давно, ранее он работал в СЭС и знает, как устроен рынок. Говорит, что пандемия не отразилась на его работе практически никак. «Дез-Транс» обрабатывает транспорт, который перевозит пищевые продукты, а перерезать потоки продовольствия в коронавирус никто решится. «Антивирусной» дезинфекцией фирма не занимается. Для этого нужна специальная лицензия.

Газизуллин признается, что первые финансовые результаты совпали с ожиданиями, компания даже планирует расширяться и находится в поиске инвесторов. «Сейчас на всем экономят», - резюмирует предприниматель.



Вопреки распространенному стереотипу, не у всех компаний медицинского сектора в пандемию дела идут хорошо, тем более на старте. Строгие ограничительные меры борьбы с коронавирусом оказались беспощадны молодому к семейному бизнесу в области психологии. Супруги Жихаревы зарегистрировали в 2020 году ООО «Первый Психотерапевтический Центр». Открытие было запланировано давно, форс-мажора, естественно, никто не ожидал.

Ограничения сделали незаконными оффлайн-консультации, специалистам пришлось приспособиться и перейти в онлайн, но сооснователь центра Олег Жихарев остался не вполне доволен этим опытом. Он убежден: телемедицина не заменит живого общения. Для такой работы нужен прямой контакт с человеком, а в интернете его нарушают перебои со связью и прочие «прелести» дистанционки. Рецепт удаленно тоже выписать нельзя. Вызванный пандемией всплеск тревожности и других расстройств бизнес не поддержал.

«Все действительно оказалось гораздо более ужасным, чем мы предполагали, - говорит директор центра. - Мы сталкиваемся с тем, что даже небольшие деньги за консультацию у людей отсутствуют. Клиенты, которым показано лечение, которые начинают его, вынуждены отказываться именно по финансовым вопросам. Объясняют: урезали зарплату, нет денег, сократили».



Никакими мерами поддержки центр, по словам его директора, воспользоваться не смог. Арендодатель на уступки не пошел. «Мы второй запрет не переживем. Мы и от первого-то еще не отошли. Если сейчас будет второй запрет на работу таких офисных учреждений - это будет конец медицинского предприятия, которое просуществовало несколько месяцев», - сокрушается Жихарев.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

