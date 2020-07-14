Более 300 предприятий сферы услуг в центре Петербурга закрылись, не выдержав пандемии

Более трех сотен предприятий сферы услуг, занимавших до пандемии площади в центре Петербурга, закрылись за время действия режима самоизоляции. Об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на данные «2ГИС».



Аналитики сервиса по просьбе журналистов сравнили количество принадлежащих к сфере услуг организаций, которые работали в Центральном и Петроградском районах, по состоянию на 1 марта и 1 июня. Выяснилось, что за это время из 2,6 тыс. компаний закрылась 321 фирма.

Почти половина организаций, прекративших деятельность, пришлась на сферу общепита — с пандемией не справились 144 предприятия, среди которых — 76 кафе, 29 баров, 21 бистро, 13 ресторанов, пять пиццерий и пекарен.