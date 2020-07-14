Более 300 предприятий сферы услуг в центре Петербурга закрылись, не выдержав пандемии
Более трех сотен предприятий сферы услуг, занимавших до пандемии площади в центре Петербурга, закрылись за время действия режима самоизоляции. Об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на данные «2ГИС».
Аналитики сервиса по просьбе журналистов сравнили количество принадлежащих к сфере услуг организаций, которые работали в Центральном и Петроградском районах, по состоянию на 1 марта и 1 июня. Выяснилось, что за это время из 2,6 тыс. компаний закрылась 321 фирма.
Почти половина организаций, прекративших деятельность, пришлась на сферу общепита — с пандемией не справились 144 предприятия, среди которых — 76 кафе, 29 баров, 21 бистро, 13 ресторанов, пять пиццерий и пекарен.
В сфере розничной торговли работу свернули 85 компаний, в том числе 16 обувных магазинов, 17 магазинов женской одежды, 30 продовольственных магазинов (включая 10 кондитерских), 13 алкомаркетов и девять магазинов детских игрушек. Также помещения освободили 32 парикмахерские, 12 турагентств, 20 гостиниц, шесть тату-салонов, два барбершопа и два фитнес-клуба.
По данным «2ГИС», с 1 марта по 1 июня на тех же улицах появилось всего 121 предприятие сферы услуг, что в 2,7 раз меньше количества исчезнувших. Большинство из них вновь приходится на общепит (27 точек), а также на гостиничный бизнес (20 организаций), сферу красоты (девять парикмахерских) и продовольственный ретейл (9 магазинов).
По мнению опрошенных изданием экспертов, доля свободных площадей в центре Петербурга подошла к критическому уровню. В сложившейся ситуации владельцам помещений будет трудно искать новых арендаторов на фоне общего спада рынка потребления.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за коронавируса в Петербурге навсегда закрылось около 20% фитнес-клубов. Оставшимся на плаву игрокам придется продолжить борьбу за существование с соблюдением мер профилактики распространения инфекции.