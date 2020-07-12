Не выдержали удара. В Петербурге начали закрываться спортивные клубы

С начала пандемии в Петербурге навсегда закрылось около 20% всех клубов. Им и даже тем, кто все же открылся, в ближайшее время предстоит вернуть миллиарды рублей недовольным клиентам.

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Начавшись ещё в апреле, банкротства продолжились и после снятия ограничений. Один за другим клубы начали сообщать о своем закрытии. Судя по соцсетям, возмущенных покупателей стало только больше, но официальных жалоб по-прежнему не появилось.

Юристы считают, что резкое увеличение числа недовольных может спровоцировать вторая волна коронавируса. Если в городе снова начнут вводить ограничения — бизнес окончательно развалится и договориться с клиентами уже не получится.

Городским фитнес-центрам разрешили открыться 6 июля. Теперь они принимают клиентов по предварительной записи, сотрудники работают в масках и перчатках, в каждом клубе появилась разметка в 1,5 метра. Но открыться разрешили не всем — закрытыми остались клубы, которые находятся в торгово-развлекательных комплексах. В Петербурге таких насчитывается около 150 — они составляют 20% всего рынка.



Тревожный звоночек

По прогнозам Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, до начала 2021 года с рынка могут уйти около 60–70% игроков. Однако в Петербурге старт закрытиям уже дан — за первую неделю июля закрылись несколько клубов сети AlexFitness. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании, но подробности обещали рассказать на следующей неделе. Кроме того, закрылся фитнес-центр Hard Fitness. Сначала компания пережила пожар, а спустя неделю после открытия в марте закрылась на трехмесячный карантин.

«С огорчением сообщаем вам, что наш фитнес-клуб не выдержал двойного удара: и пожар, и карантин. В связи с этим мы вынуждены закрыть фитнес-клуб Hard Fitness и начать процедуру банкротства», — говорится на странице клуба в соцсетях.

Информация о возврате средств за абонементы появится через несколько дней, обещают администраторы сообщества. Однако по номеру телефона никто не отвечает. Судя по СПАРК, клуб принадлежит Хусейну Баштаеву и Сергею Кулакову. «Фонтанка» попыталась связаться с ними — но известные редакции номера оказались недоступны. По номеру, указанному на сайте фитнеса, тоже никто не ответил.



Устали ждать

Клубы в ТРК, которые не смогли возобновить работу с 6 июля, надеялись на снятие ограничений с 13 июля. Однако в новых поправках в 121-е постановление, о которых губернатор Петербурга Александр Беглов объявил в четверг, 9 июля, никаких новых послаблений для фитнес-клубов не появилось. Некоторые клубы решили, что больше ждать нельзя, и начали работать незаконно. Другие по-прежнему находятся в подвешенном состоянии и пытаются всеми силами удержать клиентов.

При этом, количество недовольных ситуацией покупателей начинает расти. В соцсетях все чаще задаются вопросами, «как вернуть деньги за абонемент» и «почему по телефону в клубах никто не отвечает». Но волны жалоб в организации, которые занимаются защитой прав потребителей, еще нет.

«Проблема есть, но, судя по всему, либо люди договариваются с компаниями, либо берут отсрочку. Покупатели ведут себя лояльно, но, если компания не отвечает на звонки, не выходит на связь, не контактирует с потребителем — это уже повод насторожиться и задействовать официальные механизмы», — отмечает председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.



По его словам, волна жалоб может возникнуть ближе к осени, если в городе снова начнут вводить коронавирусные ограничения.

«Те, кто был готов подождать до конца лета, осенью захотят получить свои деньги обратно. В сентябре, октябре либо появится большой объем претензий и жалоб, либо мы уже будем выходить на нормальную работу», — уверен эксперт.

Как отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, вернуть деньги за неиспользованные абонементы хотят уже более 15% клиентов. При этом, после окончательного открытия объем возвратов может достигнуть 40%, что составит более 30 млрд рублей.

«Необходимость вернуть все эти средства незамедлительно приведет к уничтожению отрасли, которая и так сейчас находится на грани выживания. Сейчас клубы делают все возможное, чтобы сохранить клиентов», — считает Ольга Киселева.

Владельцы фитнес-клубов в регионах, где коронавирусные ограничения сняли еще в конце июня, говорят о том, что некоторые клиенты пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации.



«Наши действия — это не отказ от возвратов, а, скорее, борьба с потребительским экстремизмом. Существует норма закона — деньги за неоказанную услугу должны быть возвращены. Неоспоримо! Но вот сумма к возврату зачастую становится предметом для споров», — рассказывает управляющий сети CityFoxFitness Алексей Карандаев.

Подтверждает новую модель поведения со стороны покупателей и управляющий партнер сети фитнес-клубов (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и «Физкульт») Константин Черницов.

«Все это время, пока был вынужденный простой из-за запрета властей на работу клубов, я вкладывал огромные средства для того, чтобы сохранить сам предмет договора, чтобы к моменту снятия ограничений я смог продолжать оказывать клиентам услуги, о которых мы договорились. Я сохранял это не для того, чтобы недобросовестные клиенты взяли и изменили условия нашего договора», — подчеркивает Константин Черницов. Клиент не виноват. Верните деньги!

Однако в некоторых ситуациях покупатели оказываются в тупиковом положении. Сначала клуб закрывается и обещает вернуть все неиспользованные средства, потом перестает отвечать на звонки, а в итоге и вовсе отказывается расторгать договоры с клиентами. Что делать в такой ситуации — не всегда понятно.



С одной стороны, можно обратиться в суд, но это займет много времени и, скорее всего, деньги вернуть все равно не получится. С другой — можно в большом количестве писать жалобы и негативные отзывы о фитнес-клубе, но это тоже не вернет обратно потраченные средства.

Как отмечает юрист Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ирина Андреева, в том, чтобы вернуть свои деньги через суд, есть только один подводный камень.

«Юридическое лицо, которое объявило о банкротстве, скорее всего, неплатежеспособно. Даже если человек обратится в суд и получит судебное решение — деньги за абонементы, скорее всего, невозможно будет взыскать. В первую очередь уплачиваются налоги и сборы, зарплаты сотрудникам, обязательства по возмещению вреда по состоянию здоровья», — отмечает юрист.

По ее словам, клиенты, которые взыскивают деньги за неиспользованный период — это кредиторы 3-го уровня. И если у компании есть задолженности по другим выплатам –деньги покупателям вернут чуть ли не в последнюю очередь. И то, если останутся.



Дмитрий Якубовский, советник Президента Коллегии Адвокатов «Кутузовская» объясняет, что в случае форс-мажорных обстоятельств, рекомендуется приостанавливать действие договора на время чрезвычайной ситуации. Говорить о прекращении сторонами договора можно, только если этот период затягивается.

«В таком случае клиент имеет право затребовать согласно части 3 статьи 781 ГК РФ стоимость абонемента за вычетом понесенных исполнителем (фитнес-клубом) расходов — а это и заработная плата тренерам, и аренда помещений, и покупка оборудования, и уборка помещений. То есть все те затраты, которые понес клуб, чтобы предоставить качественную услугу. Так что тот, кто решил, что он сейчас легко получит с клуба деньги по случаю пандемии, ошибается», — подчеркивает юрист.

Однако попытаться все-таки стоит, считает председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, согласно 32 статье закона «О защите прав потребителя» клиент может потребовать возврат, пропорциональный неиспользованной части абонемента, в любой момент действия договора. То есть если покупатель отходил в клуб полгода и потом передумал, он может за оставшиеся 6 месяцев получить 50% возврат денежных средств. И любые условия, которые ограничивают это право, по закону будут признаны недействительными.

При этом, как отмечает эксперт, если компания ведет себя недобросовестно, покупателям нужно как можно скорее обратиться в суд по месту жительства и заявить исковые требования о возврате суммы или подать жалобу в Роспотребнадзор. И чем быстрее, тем выше вероятность положительного исхода.

«К сожалению, это не очень быстрый процесс. По опыту занимает месяца два-три. Чтобы понять, какой именно компании предъявлять требования, надо посмотреть свой договор или чек, который выдавали при оплате — там всегда указываются реквизиты юридического лица или ИП, который является исполнителем и к которому адресуются все требования», — рассказывает Олег Павлов.

При этом, никаких жёстких ограничений по подаче жалоб нет: общий срок исковой давности — 3 года.

Стоит отметить, что все без исключения клубы, которые сейчас открыты, находятся в очень тяжелом положении. Все время карантина они не имели никакой выручки и сейчас по большей части обслуживают не новых клиентов, купивших абонементы, а старых. Руководители даже крупнейших сетей признают, что живут сейчас на заемные деньги, и реальные перспективы у них куда скромнее, чем они говорят.

Основные признаки, по которым можно определить, что фитнес скоро закрывается — количество персонала, наличие кафе или спорт-бара, в том числе их ассортимент (сокращается или нет), дополнительные услуги (полотенца, мыло, бесплатная вода), чистота в помещениях, исправность оборудования, перечисляет эксперт. Если в только что открытом после карантина клубе всего этого стало по минимуму, и ситуация усугубляется, возможно, стоит попросить возврата денег ещё до того, как однажды вы увидите запертую на замок входную дверь и объявление «Закрыто навсегда».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

