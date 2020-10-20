Трусы на голове и компьютерный коронавирус. На фоне пандемии COVID-19 врачи заговорили о психической эпидемии

Массовый психоз из-за коронавируса — это не медийный штамп, а вполне доказанное наукой явление. Распознать, когда близкий вам человек просто перестраховывается и чуть перегибает палку с профилактикой болезни, а когда это оборачивается обсессивным синдромом или бредовым расстройством, порой может только специалист.

В последнем номере научного журнала «Психиатрия» доктор медицинских наук профессор отделения эндогенных расстройств московского профильного института им. Сербского Софья Осколкова описала 19 амбулаторных случаев психических нарушений в период коронавирусной пандемии.



В них речь идет о совершенно разных людях — от подростков до почтенных преподавателей вузов. Причем из выборки намеренно были удалены больные шизофренией и расстройствами шизофренического спектра. По большей части у обследованных профессором Осколковой пациентов в анамнезе не было психопатологических расстройств. Объединяет их всех фиксация, как говорят специалисты, на теме болезни.

Человеческие истории

«Профессор университета, 53 года, проводя занятие онлайн, во избежание заражения коронавирусом надела на голову трусы мужа, считая это надежной защитой от вирусной инфекции. Хотя механизм заражения даже не обсуждался в семье, муж разделял правильность таких действий… Муж (по профессии физик) неоднократно высказывал предположение о близости биологических вирусов и «вирусов» в Сети, допускал возможность заражения онлайн и полагал, что это может быть доказано».

«Мать и дочь, жители многоэтажного дома, работающие в разных местах, вместо работы попеременно «несут вахту» у лифта, опрыскивая входящих, включая курьеров, дезинфицирующими растворами. Это происходило и ночью, женщины почти не спали. К входящим обращаются с вопросом, часто ли они молятся... Повторяют тоном убежденности услышанную где-то теорию, что «вирус инопланетный и не щадит людей». Считают соседей бездушными, враждебными...». Вызванные соседями врачи-психиатры госпитализировать их не стали, только провели беседу. В этом случае история может показаться довольно безобидной, вот только дочь — преподаватель в школе: «Отдельно с психиатром беседовать не стала, плакала и качала головой, опустив глаза». Ставить под сомнение ее способность адекватно работать с детьми никто, похоже, особо не стал.



В обоих перечисленных случаях серьезные петербургские специалисты в области психиатрии, которых «Фонтанка» попросила прокомментировать статью, единодушно отметили типичные признаки серьезных заболеваний. Однако реальность такова, что за исключением нескольких особых случаев, принудительное лечение, и тем более помещение в профильную клинику, невозможно по закону. Так что окружающим, по сути, приходится ждать, когда и без того очевидно больные люди причинят реальный вред себе или окружающим. Только после этого их можно будет принудительно изолировать.

Вызывать психиатрическую бригаду к соседям или родственникам эксперты советуют в крайних случаях, которые невозможно спутать с чем-то безобидным. «Очевидные отклонения — они именно что очевидны. Есть ключевое условие, когда помощь может оказываться без согласия пациента — если он представляет прямую и явную угрозу. Если же эта опасность предположительная, косвенная или возможная, речь может идти о лечении только с его согласия», — говорит Георгий Костюк, главврач московской Психиатрической больницы № 1 им. Алексеева .



Первые жертвы

Идея о том, что вирус COVID-19 может передаваться через компьютер, распространена не только у старшего поколения. Во время лекции профессора один студент, слушая лекцию, закутался в одеяло. В ответ на вопрос преподавателя сообщил, что, по его мнению, коронавирус может соединяться с компьютерными «вирусами», что усиливает вероятность заражения. По данным преподавателей и студентов, высказанным психиатру университета, ранее у этого студента отчетливых отклонений в поведении и высказываниях не отмечалось. Однако он часто бывал тревожен и обеспокоен своим здоровьем. При обращении в диспансер по инициативе родителей состояние у молодого человека расценено как реактивное с эмоционально-лабильной структурой личности и интернет-зависимостью. Рекомендации психотерапевтические, назначен седативный препарат. Предварительный диагноз — «ипохондрическое расстройство».

В статье профессора Осколковой описаны и не такие безвредные примеры расстройств, когда от действий «борцов с коронавирусом» есть конкретные пострадавшие, пускай даже и не люди пока.



«Случаи 9 и 10 касаются двух подростков. В диспансер обратилась их мать. Один из них, подросток 16 лет, постоянно протирает ручки дверей в квартире, моет руки и трет их щеткой до появления ссадин. Закупил все возможные обеззараживающие средства. Его поведение постепенно стала повторять сестра 14 лет. И брат, и сестра много раз в день моют кота, средствами, от которых у животного выпадает шерсть, кот перестал есть, но это не останавливает брата и сестру, жалости к домашнему животному они не испытывают. Более того, подростки стали высказывать предположение, что кот тоже может являться переносчиком коронавируса».

В этом случае тревогу забила мать подростков. По итогам обследования специалистами «рекомендовано предоставить им раздельную занятость посильным трудом, динамическое наблюдение».

Георгий Костюк призывает не приписывать коронавирусу какие-то особые психопатические свойства. «На 13-миллионную Москву описанных случаев вне любой инфекции и вне любой инфопандемии сколько угодно. Я бы не стал эти случаи рассматривать как проявление специфических, связанных именно с коронавирусом поведенческих реакций, — говорит врач. — При этом, по своим наблюдениям, могу сказать: действительно, людям дается нелегко вся эта информационная составляющая. Она стала более выверенной, систематизированной, менее агрессивной по сравнению с тем, что было весной. Но она, тем не менее, давит, вызывает беспокойство, формируется бессонница. Такая проблема есть, и всем этим нужно заниматься, хотя люди не очень стремятся обращаться за подобными вещами к специалистам».



Когда пора беспокоиться

Петербургские психиатры также обращают внимание на опасность обострения скрытых расстройств на фоне коронавирусной пандемии. На сайте профильной больницы им. Степанова-Скворцова размещена памятка «Как справляться с растущей тревогой во время нестандартной эпидемиологической ситуации». Врачи подчеркивают, что вообще-то тревога — это здоровая и нормальная реакция организма в ситуации внешней или внутренней опасности. Чаще всего она возникает при ощущении потери контроля над угрожающей ситуацией, когда кажется, что от тебя ничего не зависит и ты ни на что повлиять не можешь.

Но тут опасны крайности: «Если наш мозг воспринимает что-то как пугающее, неизвестное и преувеличивает степень риска, то в организме происходит выброс адреналина, и наше тело находится в постоянном стрессе. Страх становится гипертрофированным, наша психика перестает правильно регулировать его, человек испытывает состояние паники. А этого важно избежать, потому что в таком состоянии наше поведение может быть неконструктивным, повышается подверженность различным заболеваниям», — говорится в памятке.

