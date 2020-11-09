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09.11.2020 18:44
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15-летний Серафим, который едва не убил родителей и племянницу в Петербурге, встретит Новый год за решёткой

Калининский райсуд Петербурга изолировал от семьи и общества подростка, которому вменяют покушение на убийство родных. Завершить начатое ему помешал отец.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, к вечеру 9 ноября определено место, где 15-летний Серафим будет ждать окончания расследования своего уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил школьника в следственный изолятор на два месяца. Под стражей он останется по меньшей мере до 7 января следующего года.

Подростку вменяют покушение на убийство двух и более лиц. Согласно материалам предварительного расследования, в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской он напал на шестилетнюю племянницу и ударил её ножом в шею, живот и плечо. Прибежавшая на шум мать получила два выстрела в голову из травматического пистолета, отец-полицейский, в сторону которого подросток также успел выстрелить, скрутил сына.

Пострадавшую девочку спасают в Раухфуса. В понедельник её сняли с аппарата ИВЛ. Её дядя-подросток учился в школе почти без нареканий. Часть 2 статьи 105 УК обещает ему от восьми лет лишения свободы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

syshsun
Едва и чуть,не в счет.
Отпустите яждеть,пусть попрыгает и порезвится на елке,раз родители ему не дали на 7 ноября погулять.
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