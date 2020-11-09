15-летний Серафим, который едва не убил родителей и племянницу в Петербурге, встретит Новый год за решёткой

Калининский райсуд Петербурга изолировал от семьи и общества подростка, которому вменяют покушение на убийство родных. Завершить начатое ему помешал отец.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, к вечеру 9 ноября определено место, где 15-летний Серафим будет ждать окончания расследования своего уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил школьника в следственный изолятор на два месяца. Под стражей он останется по меньшей мере до 7 января следующего года.



Подростку вменяют покушение на убийство двух и более лиц. Согласно материалам предварительного расследования, в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской он напал на шестилетнюю племянницу и ударил её ножом в шею, живот и плечо. Прибежавшая на шум мать получила два выстрела в голову из травматического пистолета, отец-полицейский, в сторону которого подросток также успел выстрелить, скрутил сына.

