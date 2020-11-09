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09.11.2020 15:18
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Дружелюбный самбист. В школе рассказали о 15-летнем Серафиме, который напал на семью с ножом и пистолетом

Девятиклассника Серафима, которого обвиняют в покушении на убийство родителей и шестилетней племянницы, никак не назвать головной болью учителей. Он понятлив, социален, из проблем — разве что вейп и внезапная смена школы, которая не пришлась по нраву подростку.

О том, каким Серафима видели педагоги, «Фонтанке» 9 ноября сообщили в администрации Калининского района. Как рассказали в школе, проблем с учёбой у юноши не было: он успешно осваивал образовательную программу, находил время на друзей и хобби. В прошлом году начал посещать школьную секцию самбо, в этом году занятия не бросил. Среди друзей пользовался авторитетом.

Впрочем, образцово-показательным учеником он не был. В октябре несколько учеников на год-два младше пожаловались, что Серафим предлагал то ли вейп, то ли снюс. Его застали дымившим в туалете, однако подтвердить распространение снюса не смогли.

«С учащимся была проведена профилактическая беседа педагогом-психологом и социальным педагогом. Школьным психологом составлен индивидуальный план работы с подростком, мама была проинформирована, с ней проведена встреча с участием администрации школы», — сообщают в пресс-службе.

21 октября мать Серафима забрала его документы из школы и перевела в соседнюю. Для педагогов это стало сюрпризом. Женщина признала, что сын не хочет уходить, но семья считает, что так для него будет лучше.

В новой школе узнать ученика не успели. В ночь на 8 ноября 15-летнего подростка задержали в квартире на Лужской улице. По версии следствия, он несколько раз ударил ножом шестилетнюю племянницу, а потом выстрелил из травматического пистолета в прибежавших на крик мать и отца-полицейского. Подробнее о случившемся и мотивах обвиняемого читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

daisychain
Стихи уже были?

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
asgard
Отца-полицейского. Снюс. Зарезал племянницу. Все понятно. Моя милиция нас бережет.
Nafanka
Тааааак.... где те липовые Иксперды, что вопили, что "всё дело в имени твоём" (с) и что "его забижали и дружить никто не хотел"? Сразу видно, что Иксперды вряд ли имеют школьное образование вообще... видать и эти аттестаты купили в переходе метро... ))) Кстати! встречное предложение - у Аттестатов, как и у Дипломов должен быть срок годности... 5 лет...а то многие и школьную-то программу не могут не то что применить, а даже освоить! ))) Вот так до пенсии и будут школу проходить... зато каждые 5 лет... - выпускной... )))
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