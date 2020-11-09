Дружелюбный самбист. В школе рассказали о 15-летнем Серафиме, который напал на семью с ножом и пистолетом

О том, каким Серафима видели педагоги, «Фонтанке» 9 ноября сообщили в администрации Калининского района. Как рассказали в школе, проблем с учёбой у юноши не было: он успешно осваивал образовательную программу, находил время на друзей и хобби. В прошлом году начал посещать школьную секцию самбо, в этом году занятия не бросил. Среди друзей пользовался авторитетом.

Девятиклассника Серафима, которого обвиняют в покушении на убийство родителей и шестилетней племянницы, никак не назвать головной болью учителей. Он понятлив, социален, из проблем — разве что вейп и внезапная смена школы, которая не пришлась по нраву подростку.

Впрочем, образцово-показательным учеником он не был. В октябре несколько учеников на год-два младше пожаловались, что Серафим предлагал то ли вейп, то ли снюс. Его застали дымившим в туалете, однако подтвердить распространение снюса не смогли.



«С учащимся была проведена профилактическая беседа педагогом-психологом и социальным педагогом. Школьным психологом составлен индивидуальный план работы с подростком, мама была проинформирована, с ней проведена встреча с участием администрации школы», — сообщают в пресс-службе.



21 октября мать Серафима забрала его документы из школы и перевела в соседнюю. Для педагогов это стало сюрпризом. Женщина признала, что сын не хочет уходить, но семья считает, что так для него будет лучше.



В новой школе узнать ученика не успели. В ночь на 8 ноября 15-летнего подростка задержали в квартире на Лужской улице. По версии следствия, он несколько раз ударил ножом шестилетнюю племянницу, а потом выстрелил из травматического пистолета в прибежавших на крик мать и отца-полицейского. Подробнее о случившемся и мотивах обвиняемого читайте в материале «Фонтанки».

