Петербуржец пожаловался на «удручающую тесноту» CИЗО и отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей

Горожанин пожаловался на условия содержания под стражей и оказался в победителях. Причиненные страдая ему компенсируют рублем.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 ноября, с иском к ФКУ СИЗО-1 управления ФСИН России по Петербургу обратился Дмитрий Изотов, который ранее обвинялся в совершении преступления, но был оправдан.



Изотов указал, что его многомесячное содержания в следственном изоляторе не соответствовало европейской конвенции по правам человека. В своем исковом заявлении он объяснил, что «практически постоянно находился в технически плохо оснащенных камерах, в них имела место удручающая теснота в связи с тем, что на каждого содержащегося приходилось менее четырех квадратных метров личного пространства, отсутствовала эффективная принудительная вентиляция, санитарный узел не был огорожен должным образом и находился менее чем в метре от стола для приема пищи». Свои страдания бывший заключенный оценил в 300 тысяч рублей.

