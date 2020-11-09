Петербуржец пожаловался на «удручающую тесноту» CИЗО и отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей
Горожанин пожаловался на условия содержания под стражей и оказался в победителях. Причиненные страдая ему компенсируют рублем.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 ноября, с иском к ФКУ СИЗО-1 управления ФСИН России по Петербургу обратился Дмитрий Изотов, который ранее обвинялся в совершении преступления, но был оправдан.
Изотов указал, что его многомесячное содержания в следственном изоляторе не соответствовало европейской конвенции по правам человека. В своем исковом заявлении он объяснил, что «практически постоянно находился в технически плохо оснащенных камерах, в них имела место удручающая теснота в связи с тем, что на каждого содержащегося приходилось менее четырех квадратных метров личного пространства, отсутствовала эффективная принудительная вентиляция, санитарный узел не был огорожен должным образом и находился менее чем в метре от стола для приема пищи». Свои страдания бывший заключенный оценил в 300 тысяч рублей.
Суду также предоставили акт измерения камеры, которое произвел представитель ОНК Петербурга, посещавший Изотова в СИЗО. Согласно нему, ее общая площадь составляла менее восьми квадратных метров, но в разное время в ней одновременно содержалось два, а то и три человека.
Представитель службы исполнения наказаний заявил, что права нарушены не были.
Суд удовлетворил требования частично, взыскав с ФСИН компенсацию за нарушение условий содержания под стражей. Изотову должны выплатить 150 тысяч рублей.