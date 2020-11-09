Поднялись на объявлениях. Зарплаты мошенников приблизились к миллиарду

DLBI проанализировал около 120 telegram-каналов, в которых публикуются все снятия с платежных карт. Согласно исследованию, с ноября прошлого года мошеннические транзакции были зафиксированы по картам почти 78 банков — 81% проходит через Сбер. Чаще всего попадались пользователи Avito (54% по сумме транзакций) и «Юлы» (23%).

Мошенники заработали на посетителях российских сайтов более 660 млн рублей. Как пишет « Коммерсантъ » 9 ноября со ссылкой на исследование компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), за год аферисты провели 111 тыс. операций по переводу денег с банковских карт клиентов сайтов объявлений и служб доставки. Общий объем таких хищений составил около 1 млрд рублей.

Всего на сайтах объявлений работают более 13 тыс. мошенников, продолжает издание. Каждый из них зарабатывает в среднем 28,2 тыс. рублей в год, а организаторы группировки — 1,8 млн рублей. Средняя сумма одной транзакции составляет около 6 тыс. рублей.

По данным DLBI, в октябре прошлого года мошенники заработали около 0,3 млн рублей, в январе 2020 года — около 10 млн рублей, а в октябре — более 120 млн рублей. Основатель DLBI Ашот Оганесян в числе причин такого всплеска называет рост популярности сайтов объявлений и появление «криминального аутсорсинга» в формате «мошенничество как сервис».

«Лаборатория Касперского» выяснила, что в 2020 году почти две трети — 63% — всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей оказались спамом. Кроме того, аферисты придумали новый способ мошенничества — для кражи денег с банковских карт они смонтировали видео с министрами.

Во время ограничительных мер, связанных с пандемией, в России резко увеличился объем телефонного и интернет-мошенничества. В Петербурге рост за 6 месяцев оказался двукратным по сравнению с показателями 2019 года.