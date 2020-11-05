Трубку можно вообще не брать: 63% входящих звонков в России — это спам и мошенники
«Лаборатория Касперского» выяснила, что почти две трети — 63% — всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 году оказались спамом.
Как говорится в опубликованном 5 ноября исследовании по данным Kaspersky Who Calls, этой зимой, до введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, среди таких звонков фиксировалось больше предложений с займами, а с июля, после того, как были сняты наиболее строгие ограничения в рамках борьбы с пандемией, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов.
«Лаборатория Касперского» также проанализировала статистику звонков с жалобами на мошенничество и выяснила, что их всплеск в 2020 году наблюдался во второй половине мая.
Как писала «Фонтанка», сейчас проект изменений в закон «О связи» разрабатывает Минцифры вместе с представителями МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций. Он может позволить закрывать спамеров по жалобам граждан.