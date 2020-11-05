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05.11.2020 13:47
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Трубку можно вообще не брать: 63% входящих звонков в России — это спам и мошенники

«Лаборатория Касперского» выяснила, что почти две трети — 63% — всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 году оказались спамом.

Как говорится в опубликованном 5 ноября исследовании по данным Kaspersky Who Calls, этой зимой, до введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, среди таких звонков фиксировалось больше предложений с займами, а с июля, после того, как были сняты наиболее строгие ограничения в рамках борьбы с пандемией, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов.

«Лаборатория Касперского» также проанализировала статистику звонков с жалобами на мошенничество и выяснила, что их всплеск в 2020 году наблюдался во второй половине мая.

Как писала «Фонтанка», сейчас проект изменений в закон «О связи» разрабатывает Минцифры вместе с представителями МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций. Он может позволить закрывать спамеров по жалобам граждан.

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Комментарии (16)

Maik5
Давно пора что-то с ними делать. Беспредел.
Antivse
Я пошел дальше специальных прог и т.п. просто отказавшись от телефона, мне вполне хватает планшета с ватсапом.
Если б я знал, что напрягов и выклевывания мозга станет настолько меньше я бы сделал это гораздо раньше... Зомбоящик отправился в ад лет 8 назад и мир заиграл другими красками, а без телефона вообще шикарно жить))
alexadmin
"Закрывать" - это пользуясь общегражданской или правозахоронительной терминологией?
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