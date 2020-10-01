Спамеров хотят закрывать по жалобам граждан: готовится законопроект о блокировке навязчивых звонков
Проект изменений в закон «О связи» разрабатывает Минцифры вместе с представителями МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций.
Как пишут 1 октября «Известия», телефонных абонентов предлагается наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров. Получив жалобу, сотовая компания, согласно проекту, будет передавать сведения в специальную систему Роскомнадзора, и если спам подтвердится, номер заблокируют.
Эксперты предлагают предусмотреть в документе создание единого реестра телефонов граждан, не согласных с получением спам-звонков. Этот список Роскомнадзор будет передавать в компании и в случае нарушения ими запрета штрафовать.
Эксперты увидели в проекте ряд недостатков. Так, отмечается, что необходим механизм определения достоверности номера, от которого исходит телефонный спам. Кроме того, в понятии «телефонный спам» важно разделить три явления: рекламу, мошеннические действия и ложные сообщения о терроризме. По мнению некоторых экспертов, появление дополнительной структуры — системы проверки — повлечёт для операторов дополнительные расходы и вряд ли приведёт к желаемому результату.