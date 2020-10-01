FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 07:57
0
Печать

Спамеров хотят закрывать по жалобам граждан: готовится законопроект о блокировке навязчивых звонков

Проект изменений в закон «О связи» разрабатывает Минцифры вместе с представителями МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций.

Как пишут 1 октября «Известия», телефонных абонентов предлагается наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров. Получив жалобу, сотовая компания, согласно проекту, будет передавать сведения в специальную систему Роскомнадзора, и если спам подтвердится, номер заблокируют.

Эксперты предлагают предусмотреть в документе создание единого реестра телефонов граждан, не согласных с получением спам-звонков. Этот список Роскомнадзор будет передавать в компании и в случае нарушения ими запрета штрафовать.

Эксперты увидели в проекте ряд недостатков. Так, отмечается, что необходим механизм определения достоверности номера, от которого исходит телефонный спам. Кроме того, в понятии «телефонный спам» важно разделить три явления: рекламу, мошеннические действия и ложные сообщения о терроризме. По мнению некоторых экспертов, появление дополнительной структуры — системы проверки — повлечёт для операторов дополнительные расходы и вряд ли приведёт к желаемому результату.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний