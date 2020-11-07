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07.11.2020 10:21
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Мошенники стали заходить к россиянам через правительство. Для кражи денег с банковских карт смонтировали видео с министрами

Новый вид мошенничества, нацеленного на кражу денег с банковских карт, появился в России. Злоумышленники давят на авторитет чиновников.

О ноу-хау преступников рассказывают 7 ноября РИА Новости со ссылкой на эксперта Национального центра финансовой грамотности Наталью Шумакову. Речь идет о появившемся в соцсетях фейковом ролике, где фигурируют кадры из выпусков новостей, в частности — реплик министра труда и соцзащиты Антона Котякова, руководителя Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. После этого в видео объясняют, как узнать о выплатах, которые положены гражданам от бюджета. Для этого указана ссылка на фишинговый сайт, якобы государственный. Для того, чтобы деньги пришли на карту, надо ввести персональные данные и номер карты, обещают мошенники.

Помимо фейкового сайта злоумышленники еще и говорят о несуществующих выплатах: по их версии, каждый гражданин может получить компенсацию расходов на товары иностранного производства.

Напомним, в конце лета стало известно, что во время ограничительных мер, связанных с пандемией, в России резко увеличился объем телефонного и интернет-мошенничества. В Петербурге рост за 6 месяцев оказался двукратным по сравнению с показателями 2019-го.

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Комментарии (9)

Wuhan Proletarian
На дурака не нужен нож ...
Капитан Очевидность2
Учитывая, что у нас бывшие замминистры концерны оружейные за млрды покупают, то ещё неизвестно, кто там настоящий мошенник.
alexpv
На самом деле эта схема довольно старая и не такая уж страшная.
На определенном шаге предлагается оплатить услуги юристов, которые "помогут"оформить полагающиеся выплаты в весьма скромном размере до 1000р.
Эта схема как раз подразумевает массовость, но по немножку..
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