Мошенники стали заходить к россиянам через правительство. Для кражи денег с банковских карт смонтировали видео с министрами

О ноу-хау преступников рассказывают 7 ноября РИА Новости со ссылкой на эксперта Национального центра финансовой грамотности Наталью Шумакову. Речь идет о появившемся в соцсетях фейковом ролике, где фигурируют кадры из выпусков новостей, в частности — реплик министра труда и соцзащиты Антона Котякова, руководителя Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. После этого в видео объясняют, как узнать о выплатах, которые положены гражданам от бюджета. Для этого указана ссылка на фишинговый сайт, якобы государственный. Для того, чтобы деньги пришли на карту, надо ввести персональные данные и номер карты, обещают мошенники.

Новый вид мошенничества, нацеленного на кражу денег с банковских карт, появился в России. Злоумышленники давят на авторитет чиновников.

Помимо фейкового сайта злоумышленники еще и говорят о несуществующих выплатах: по их версии, каждый гражданин может получить компенсацию расходов на товары иностранного производства.

Напомним, в конце лета стало известно, что во время ограничительных мер, связанных с пандемией, в России резко увеличился объем телефонного и интернет-мошенничества. В Петербурге рост за 6 месяцев оказался двукратным по сравнению с показателями 2019-го.