Премия «Онегин» соберет оперных звезд
В Петербурге грядет светское событие из мира классической музыки — вручение V Национальной премии «Онегин». У праздника будет две составляющие — гала-концерт 9 ноября в Большом зале Филармонии и торжественная церемония в Михайловском театре 13 ноября. Оба мероприятия соберут звезд мира оперы и порадуют музыкальными выступлениями.
Концерт 9 ноября называется «Мировые звезды российской оперы: Санкт-Петербург vs Москва» (6+). В нем выйдут на сцену солисты Большого Театра России и Мариинского театра — Юлия Маточкина и Владислав Сулимский, Анна Аглатова, Алексей Тихомиров. За дирижерский пульт встанет Михаил Татарников, прозвучат арии и дуэты из опер Верди, Чайковского, Пуччини, Римского-Корсакова, Моцарта, Беллини, Россини.
13 ноября лауреатам раздадут статуэтки «Онегин», но и концерт тоже будет (12+). На сцену выйдут сопрано Венера Гимадиева (Большой театр России), теноры Богдан Волков (Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова) и Антон Росицкий (Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко), заслуженный артист РФ бас Дмитрий Ульянов (МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко). Почетными гостями церемонии станут баритон Василий Ладюк и мальтийский певец Джозеф Каллея. Торжественный вечер проведут лично Владимир Кехман и Сати Спивакова.