Путин похвалил Памфилову и сентябрьские выборы, отметив, что голосование прошло «на высшем уровне»
Президент РФ Владимир Путин считает, что выборы в сентября 2020 года прошли на высшем уровне, показав настоящее волеизъявление народа. Об этом он сказал на совещании 6 ноября с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
«Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», — передаёт слова президента ТАСС.
Путин поблагодарил Памфилову и всех участников избирательной кампании, отметив, что «это всегда сложно, а в условиях пандемии — еще и опасно».
Многодневные выборы в сентябре 2020 года обошли стороной Петербург, зато помогли остаться на своём месте губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко . О том, как проходили выборы в Ленобласти, читайте здесь.
По итогу голосования лучшие показатели в регионах заняли единороссы, хотя успехов добились и кандидаты от «Умного голосования» Алексея Навального.
При этом совет по правам человека при президенте РФ не зафиксировал серьёзных нарушений, несмотря на показатели независимых наблюдателей, которые отметили более 1000 жалоб.