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06.11.2020 16:01
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Путин похвалил Памфилову и сентябрьские выборы, отметив, что голосование прошло «на высшем уровне»

Президент РФ Владимир Путин считает, что выборы в сентября 2020 года прошли на высшем уровне, показав настоящее волеизъявление народа. Об этом он сказал на совещании 6 ноября с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», — передаёт слова президента ТАСС.

Путин поблагодарил Памфилову и всех участников избирательной кампании, отметив, что «это всегда сложно, а в условиях пандемии — еще и опасно».

Многодневные выборы в сентябре 2020 года обошли стороной Петербург, зато помогли остаться на своём месте губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко . О том, как проходили выборы в Ленобласти, читайте здесь.

По итогу голосования лучшие показатели в регионах заняли единороссы, хотя успехов добились и кандидаты от «Умного голосования» Алексея Навального.

При этом совет по правам человека при президенте РФ не зафиксировал серьёзных нарушений, несмотря на показатели независимых наблюдателей, которые отметили более 1000 жалоб.

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Комментарии (12)

Antipode
Российские подходы к голосовании на пеньках неделями повлияли наконец на американские выборы. Обмен опытом продолжается. В США проголосовал гражданин 1823 года рождения. Демократия на марше по всему миру!
hedgehog_
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
SERGEY111
Стандартный разговор на любом избирательному участке в России :
" ―Нео: Могу ли я верить вам?
―Пифия: В точку! Это тупик, без сомнения. Больше того, я совершенно не собираюсь помогать тебе из него выбираться. Ищи выход сам. Тебе нужно будет самому решать принимать то, что я предложу или отвергать. Леденец?
―Нео: Вы уже знаете, возьму ли я его?
―Пифия: По-твоему это для Пифии удивительно?
―Нео: Но раз вам все известно, как я могу делать выбор?
―Пифия: Разве ты выбирать ко мне пришел? Твой выбор сделан. Ты стараешься понять, почему ты его сделал. Я думала, ты уже разобрался в этом.
―Нео: А вы здесь зачем?
―Пифия: Та же причина. Я люблю леденцы . " ( С) . Фильм "Матрица Революция" .
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