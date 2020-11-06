Путин похвалил Памфилову и сентябрьские выборы, отметив, что голосование прошло «на высшем уровне»

Президент РФ Владимир Путин считает, что выборы в сентября 2020 года прошли на высшем уровне, показав настоящее волеизъявление народа. Об этом он сказал на совещании 6 ноября с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», — передаёт слова президента ТАСС.

Путин поблагодарил Памфилову и всех участников избирательной кампании, отметив, что «это всегда сложно, а в условиях пандемии — еще и опасно».