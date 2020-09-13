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13.09.2020 22:00
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По первым данным ЦИК, Дрозденко набрал 84,36% голосов. Все единороссы побеждают на выборах губернаторов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 84,36% голосов. Это первые данные ЦИК, опубликованные на десять вечера 13 сентября.

Все кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах губернаторов. Об этом вечером в воскресенье сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре», – заявил он, подчеркнув, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.

О том, как проходили выборы в Ленобласти и кто на них явился - читайте в материале.

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Комментарии (26)

Hans-Christian
Сегодня ходил голосовать (участок во Всеволожске) - только я, куча тёток за столиками и охрана. По времени в районе 18:00.
Я так понял, народ забил на это голосование.
OldObyvatel
Памфилова: нарушений в ходе голосования практически не было.
Неудивительно, ведь голосования, практически, не было.
YUZ
По реальному опыту работы в избирательной комиссии: В Петербурге не менее ~ 25% самодостаточных людей, осознающих что за их счет содержится весь этот балаган с некомпетентными борзеющими опричниками. При этом 15% населения по-оценочному суждению паталогические холуи. Они ВСЕГДА, искренне, при любой погоде, ПРИДУТ и проголосуют ЗА текущего БАРИНА. В-основном это пенсионерки. Они все и решают. +неск.% обязательное привлечение военнослужащих, инвалидов и т.п. При типичной явке до 30% гарантирована честная бол.50% победа баллотирующегося коня барина.
НО ГДЕ ЖЕ обычно в день выборов ТЕ 25%? Где состоявшиеся мужчины среднего возраста? Умствуют на диванах. "Тупо игнорируют". А с 50% явки начинаются выборы. Ну и кто виноват?
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