По первым данным ЦИК, Дрозденко набрал 84,36% голосов. Все единороссы побеждают на выборах губернаторов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 84,36% голосов. Это первые данные ЦИК, опубликованные на десять вечера 13 сентября.
Все кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах губернаторов. Об этом вечером в воскресенье сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».
«Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре», – заявил он, подчеркнув, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.
О том, как проходили выборы в Ленобласти и кто на них явился - читайте в материале.