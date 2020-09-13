По первым данным ЦИК, Дрозденко набрал 84,36% голосов. Все единороссы побеждают на выборах губернаторов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 84,36% голосов. Это первые данные ЦИК, опубликованные на десять вечера 13 сентября.

Все кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах губернаторов. Об этом вечером в воскресенье сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре», – заявил он, подчеркнув, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.