Жители Заневского городского поселения Всеволожского района, где только по официальным данным проживает 55,5 тысяч человек, могут собой гордиться. Судя по цифрам, появившимся на выборах главы региона утром основного дня голосования, 13 сентября, предыдущие два дня они потратили не просто так, а проявили активную гражданскую позицию. По крайней мере, журналисты 47news сразу узнали , что на участках 953, 968, 961 в предыдущие два дня было много людей — через один вход сюда зашли 2539 человека, то есть, явка уже была более 35%.

Такое количество не могло не отразиться на выручке продавщицы пирожков. «Ой, да ну», — отмахнулась она, явно обрадовавшись нашей тяге к мучному. Сотрудник полиции признался, что накануне была не его смена, но про то, что здесь ходили табунами, ему не передавали



Сотрудники УИК № 953 доброжелательно сообщили, что как раз снимали очереди на телефон. Поискали несколько минут — не нашли. Дальше я стала подыгрывать, мотивируя собеседников вспомнить хоть какие-то детали общения с многочисленными избирателями.



— Тысяча человек за два дня — это много, по пятьсот в сутки. Вспомните, они в какое время суток приходили? — уточнила я из любопытства.



— Да вот утром были, в пятницу, — сообщил один из «комиссионщиков».



— Они же не группами заходили, а в течение дня, — парировал другой.



— У нас в Ленобласти вообще в пятницу был выходной. Вот родители школьников и голосовали активно утром, — раскрыла секрет третья.



— Вчера вечером было очень много людей, некоторые даже жаловались на очереди, — заметила четвёртая.

