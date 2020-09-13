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13.09.2020 20:42
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«Я тут хозяйка, как сказала, так и будет». Как проходили выборы главы Ленобласти без избирателей, но со сверхъявкой

За выборный день 47news встретил 30 избирателей, но по бумагам явка начиналась от 35%. Члены комиссий пытались выгнать журналистов, задевавших за живое. Лишь полиция молчит и всё понимает.

Фото: Майкл Огнев/47News

Жители Заневского городского поселения Всеволожского района, где только по официальным данным проживает 55,5 тысяч человек, могут собой гордиться. Судя по цифрам, появившимся на выборах главы региона утром основного дня голосования, 13 сентября, предыдущие два дня они потратили не просто так, а проявили активную гражданскую позицию. По крайней мере, журналисты 47news сразу узнали, что на участках 953, 968, 961 в предыдущие два дня было много людей — через один вход сюда зашли 2539 человека, то есть, явка уже была более 35%.

Такое количество не могло не отразиться на выручке продавщицы пирожков. «Ой, да ну», — отмахнулась она, явно обрадовавшись нашей тяге к мучному. Сотрудник полиции признался, что накануне была не его смена, но про то, что здесь ходили табунами, ему не передавали

Сотрудники УИК № 953 доброжелательно сообщили, что как раз снимали очереди на телефон. Поискали несколько минут — не нашли. Дальше я стала подыгрывать, мотивируя собеседников вспомнить хоть какие-то детали общения с многочисленными избирателями.

— Тысяча человек за два дня — это много, по пятьсот в сутки. Вспомните, они в какое время суток приходили? — уточнила я из любопытства.

— Да вот утром были, в пятницу, — сообщил один из «комиссионщиков».

— Они же не группами заходили, а в течение дня, — парировал другой.

— У нас в Ленобласти вообще в пятницу был выходной. Вот родители школьников и голосовали активно утром, — раскрыла секрет третья.

— Вчера вечером было очень много людей, некоторые даже жаловались на очереди, — заметила четвёртая.

Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News

Некоторые сотрудники комиссии, очевидно, поняв, что могут сболтнуть лишнего, категорически не хотели рассуждать на тему явки. «Я разве обязана вам это говорить?» — такой ответ был очень даже ответом.

Фото: Майкл Огнев/47News

Кстати, это будет сюрпризом для членов комиссий, но группа независимых наблюдателей выставила перед школой, где расположены эти три участка, машину с видеорегистратором. По подсчётам за первый день уже известно, что в здание всего вошли около 150 человек. Оставшиеся 2400 либо голосовали во второй день, либо массово атаковали придомовое голосование. Либо их вообще не было, что на наших выборах тоже встречается.

Юлия Гильмшина, 47news.ru

Полностью материал читайте на сайте 47news.ru

Фото: Майкл Огнев/47News
Фото: Майкл Огнев/47News

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Комментарии (12)

Sibir_5e4d67bbb7aea
2024 год момент истины....
Var
А два дня тяжело было машину подержать с регистратором? И не только у одной школы? Тоже цирк какой-то: все знают, что явку и голоса рисуют, но никто не хочет это зафиксировать, то ли лень, то ли страх.
OldObyvatel
А что это, вообще, было?
Какие выборы, если любого губера можно турнуть с места, лишив доверия, а то и посадив? Смешно, ей-Богу.
Сказочный нобелевку заслужил за изобретение выборов без электората.
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