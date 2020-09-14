Уроки «Умного голосования». Чем запомнятся выборы 13 сентября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Губернаторские выборы в единый день голосования с учетом трехдневного формата прошли и без сюрпризов, и без серьезной борьбы — самый слабый результат кандидата от власти превысил 57%. По итогам выборов депутатов, напротив, в России сразу три новые партии получили серьезную преференцию — освобождение от сбора подписей для избрания в Госдуму.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что, по предварительным итогам выборов в единый день голосования, число партий, которые смогут принять участие в грядущих выборах в Госдуму без сбора подписей, увеличилось до шестнадцати. Список пополнился партиями «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду».

Освобождение от этого фильтра, согласно закону, получают те, что выполнили одно из трех условий. Партия должна либо уже иметь фракцию в Госдуме, либо набрать не менее 3% по итогам предыдущих думских выборов, либо иметь фракцию хотя бы в одном региональном парламенте. При этом партия должна набрать более 5% на выборах в заксобрание субъекта. С учетом дебютантов, без сбора подписей в Госдуму смогут избираться 16 партий.

Все три дебютанта были основаны менее года назад. Политологи называют их кремлевскими проектами, созданными в целью расколоть протестный электорат на предстоящих думских выборах, которые могут перенести с осени на весну 2021 года. Бюллетень станет на три строки длиннее, а в случае если новорожденные партии не наберут достаточно голосов, полученное ими будет перераспределено между победителями.

Самый впечатляющий старт показала партия «Новые люди», которой на днях исполнилось полгода. Ее основал бизнесмен, совладелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. По предварительным данным, партия проходит сразу в четыре региональных заксобрания: в Рязанской, Костромской, Калужской и Новосибирской областях.



Национал-патриотическая партия «За правду», основанная бывшим командиром батальона непризнанной ДНР Захаром Прилепиным, получила фракцию в Рязанской областной думе. Что неудивительно — писатель родился в этом регионе. Он же и возглавил партийный список. На учредительном съезде в феврале 2020 года мелькали разной степени медийности лица: Стивен Сигал, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, певец и композитор Алексей Поддубный. Ранее издание «Медуза» писала, что в числе спонсоров партии Прилепина — тамбовский сенатор Александр Бабаков, а также структуры, связанные с бизнесменами братьями Ковальчуками. Как сообщало движение «Голос», именно этим двум политическим новичкам создавались преференции при регистрации по спискам.

«Зеленую альтернативу» в конце 2019 года создал экоактивист и член общественной палаты Московской области Руслан Хвостов. Официальную регистрацию в Минюсте объединение получило в апреле, а в мае — право на участие в выборах. Партии удалось преодолеть 5%-ный барьер в госсовет республики Коми.



Ряда видных успехов добился и проект «Умное голосование» Алексея Навального, приковав внимание СМИ к выборам в Новосибирске, Томске и Тамбове. По предварительным итогам, «Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска, фракция сократится с 33 до 22 человек из пятидесяти. А руководитель регионального штаба политика Сергей Бойко победил на выборах. Правда, УГ поддержало также и местного активиста Ростислава Антонова, который ранее на своей странице в «ВКонтакте» высказывал критику в адрес Навального. Поддержку проектов общественника критиковали в партии «Яблоко», а позднее и Ксения Собчак — в своем телеграм-канале. Знаковой стала и победа главы Томского штаба оппозиционера Ксении Фадеевой. (Именно после вылета из этого города Навальному стало плохо, и появилась версия об отравлении политика.) В томской думе партия власти также потеряла большинство, число кресел под ними может сократиться с 32 до 10 (из 37 мандатов). Кроме того, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что кандидаты от «Умного голосования» получают в Тамбове 16 из 18 мандатов.



В числе депутатов госсовета республики Коми мандат может получить Максим Шугалей, петербургский политтехнолог, которого летом 2019 года арестовали в Ливии и который до сих пор находится там. Его связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Шугалей возглавляет список партии «Родина», которая, по данным ГАС «Выборы», набрала 9,83% и получит одно кресло.

ЦИК успел поволноваться из-за новостей из Омской области. 13 сентября на одном из региональных участков заявили о краже всех бюллетеней и конвертов с результатами досрочного голосования. Председатель регионального избиркома успел сообщить об этом наверх прежде, чем документация чудесным образом нашлась: прибывшая на место полиция разглядела содержимое сейфа более внимательно.

«Полочка перевернулась, бюллетени были прижаты, по сути, за потайной стенкой оказались. Криминалист, который хотел отпечатки пальцев снимать, обратил внимание, что полка в неестественном положении, искали три часа бюллетени», — рассказывал зампред ЦИК журналистам.



Глава ЦИК Элла Памфилова и независимые наблюдатели кардинально разошлись в оценке условий, в которых пришлось работать последним. Движение «Голос» сообщило, что рост агрессии в отношении тех, кто следит за чистотой выборов, продолжается второй год подряд. Во Владимире, в частности, кандидат в гордуму Денис Найденов рассказал, что в ночь с 11 на 12 сентября пропали наблюдатели от «Справедливой России». По его словам, 15 человек в течение 18 часов держали в отделении полиции без связи, воды и еды, а потом вывезли за 100 км в сторону Москвы с настоятельным советом не возвращаться. «Им было сказано: «Вернетесь назад — оторвем яйца». Все мои наблюдатели после таких запугиваний предпочли вернуться домой. Физическая сила к ним не применялась», — добавил он.

Памфилова, напротив, усмотрела небывалые масштабы хамства и немотивированную агрессию со стороны наблюдателей, которым избиркомы и ЦИК «создали максимально благоприятные условия».

Пока глава Центризбиркома говорила о необходимости «реальной и естественной явки» и отсутствии у комиссии задачи ее повысить, верхняя и нижняя планка разошлись более чем на 50%: 22,4% — в Архангельской области, и 73,6% — в Татарстане.



Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак одновременно рапортовал об «убедительных победах» партии власти в регионе и критиковал «Умное голосование», которое, по мнению функционера, имеет низкий к.п.д. Конкуренцию ему составлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он, правда, был сдержаннее в выражениях, отмечая «очень приличный» и «достойный» результат.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

