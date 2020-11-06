В Skillbox подтвердили, что в Черном море нашли тело основателя компании Игоря Коропова

Онлайн-университет Skillbox подтвердил смерть своего основателя. В компании просят не беспокоить семью и друзей погибшего.



«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей», — цитирует сообщение компании ТАСС.



Утром в пятницу региональное МЧС сообщило, что в ходе поисков основателя университета Skillbox Игоря Коропова в Черном море нашли тело мужчины. СМИ, со ссылкой на силовые ведомства и поисковиков, утверждали, что это пропавший 1 ноября в Сочи Коропов. В СК отмечали, что на теле, извлеченном из воды, нет признаков насильственной смерти. По предварительной версии, в конце прошлой недели молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи, и на электросамокате направился в сторону морского пирса. РИА Новости опубликовало видео, как Коропов спускается с пирса к морю.

