FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 14:48
0
Печать

В Skillbox подтвердили, что в Черном море нашли тело основателя компании Игоря Коропова

Онлайн-университет Skillbox подтвердил смерть своего основателя. В компании просят не беспокоить семью и друзей погибшего.

«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Утром в пятницу региональное МЧС сообщило, что в ходе поисков основателя университета Skillbox Игоря Коропова в Черном море нашли тело мужчины. СМИ, со ссылкой на силовые ведомства и поисковиков, утверждали, что это пропавший 1 ноября в Сочи Коропов. В СК отмечали, что на теле, извлеченном из воды, нет признаков насильственной смерти. По предварительной версии, в конце прошлой недели молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи, и на электросамокате направился в сторону морского пирса. РИА Новости опубликовало видео, как Коропов спускается с пирса к морю.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний