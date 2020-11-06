Мурашко: Регионы России должны довести коечный резерв для больных коронавирусом до 20%

«Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациями, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий», — сказал руководитель ведомства.

Российские регионы должны довести коечный резерв для пациентов больниц с коронавирусом до 20%, а также организовать выдачу лекарств амбулаторным больным сразу после постановки диагноза, без посещения ими аптек. Об этом 6 ноября заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, лекарственные препараты, предназначенные для амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией, следует выдавать сразу после постановки соответствующего диагноза, чтобы избежать посещения аптеки. То есть в соответствии с 9-й версией временных методических рекомендаций Минздрава. Мурашко пояснил, что данная мера направлена на сдерживание распространения COVID-19.



По состоянию на начало ноября этого года в регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для инфицированных, из них свободно около 15%.

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В России и Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране плюс 20 582 новых случая, в городе — 1171. Растет и летальная статистика.

