В регионах России развернуто 235 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Свободно около 15%
В регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, из них свободно около 15%. Об этом 2 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тыс. коек, в предыдущие периоды максимума мы разворачивали до 184 тыс. коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%», — сказал Мурашко.
Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему остается напряженной.
«Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряженной. Заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15–18 тыс. заболевших в сутки», — добавил министр здравоохранения РФ.
По словам Мурашко, денежные средства на препараты против коронавируса для амбулаторных пациентов доведены до регионов России.