FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 14:31
2
Печать

В регионах России развернуто 235 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Свободно около 15%

В регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, из них свободно около 15%. Об этом 2 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тыс. коек, в предыдущие периоды максимума мы разворачивали до 184 тыс. коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%», — сказал Мурашко.

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему остается напряженной.

«Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряженной. Заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15–18 тыс. заболевших в сутки», — добавил министр здравоохранения РФ.

По словам Мурашко, денежные средства на препараты против коронавируса для амбулаторных пациентов доведены до регионов России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

USSR_forever
Напрягите свой напряжёметр, чтобы ситуация не была напряжённой... Начните уже работать! Где новые больницы? Где отряды новых врачей? Где санитарная авиация? Пилить не перепилить...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний