В регионах России развернуто 235 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Свободно около 15%

В регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, из них свободно около 15%. Об этом 2 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тыс. коек, в предыдущие периоды максимума мы разворачивали до 184 тыс. коек. Сегодня мы поддерживаем объем свободного коечного фонда на уровне до 15%», — сказал Мурашко.

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему остается напряженной.