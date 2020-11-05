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05.11.2020 20:56
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В морг — только через грязь. На стройке нового корпуса Госпиталя ветеранов войн подсыпали ритуальных традиций

Строители нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице объяснили, почему петербуржцы вынуждены ходить в морг на территории учреждения по грязи. Из-за сжатых сроков техника использует все подъезды к стройке, заявили 5 ноября в компании «Лентехстрой».

Морг патологоанатомического отделения Госпиталя для ветеранов войн находится в корпусе 2Я на Народной улице, 21. Рядом с ним сейчас возводится новый больничный корпус. По ходу строительных работ единственная дорога, ведущая в морг, оказалась размыта под колесами спецтехники, асфальт покрылся лужами. Люди, посещающие госпиталь по скорбному поводу, идут к моргу по грязи.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Здание возводит ООО «Лентехстрой» — Фонд капитального строительства и реконструкции подписал с компанией контракт стоимостью 2,8 млрд рублей в июле. Построить пятиэтажное здание обещали за рекордные 5 месяцев. В проектной документации говорится, что подрядчик, в частности, должен придумать, как устроить на территории госпиталя временные дороги из железобетонных плит, по которым он по идее и должен подвозить к стройке спецтехнику.

В «Лентехстрое» сообщили, что временные дороги подготовили, но признали: для подвоза машин используются все существующие подъезды. Причина, как отметили в компании, в сжатых сроках строительства, но заверили: «В ближайшее время все дороги и газоны будут восстановлены».

В новом здании планируют разместить хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию, отделение реанимации и интенсивной терапии. Сообщалось, что корпус рассчитан на 302 койки, но при необходимости может быть переоборудован под инфекционный стационар.

Напомним, компания «Лентехстрой» также занималась сооружением временного госпиталя в «Ленэкспо». На первую очередь было выделено 416 млн рублей, на расширение — 165 млн. Подрядчик интересен тем, что еще в 2015 году его называли частью ГК «Росстройинвест», которая принадлежит семье нынешнего главы комитета по строительству Игоря Креславского. В РСТИ подчеркивают, что компании не аффилированы. Бенефициар «Лентехстроя» Дмитрий Яблоков одновременно руководит компанией «Горизонт», учредителем которой является Виктория Креславская.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

GOST
Однако узбеки работающие на стройке сливают фекалии в ведро...как вам это Рогозин ?!
263877541
Это ваще гетто для стариков.Мать залечили с апреля по май.На том свете.
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