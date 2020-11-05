Морг патологоанатомического отделения Госпиталя для ветеранов войн находится в корпусе 2Я на Народной улице, 21. Рядом с ним сейчас возводится новый больничный корпус. По ходу строительных работ единственная дорога, ведущая в морг, оказалась размыта под колесами спецтехники, асфальт покрылся лужами. Люди, посещающие госпиталь по скорбному поводу, идут к моргу по грязи.

Строители нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице объяснили, почему петербуржцы вынуждены ходить в морг на территории учреждения по грязи. Из-за сжатых сроков техника использует все подъезды к стройке, заявили 5 ноября в компании «Лентехстрой».

Здание возводит ООО «Лентехстрой» — Фонд капитального строительства и реконструкции подписал с компанией контракт стоимостью 2,8 млрд рублей в июле. Построить пятиэтажное здание обещали за рекордные 5 месяцев. В проектной документации говорится, что подрядчик, в частности, должен придумать, как устроить на территории госпиталя временные дороги из железобетонных плит, по которым он по идее и должен подвозить к стройке спецтехнику.



В «Лентехстрое» сообщили, что временные дороги подготовили, но признали: для подвоза машин используются все существующие подъезды. Причина, как отметили в компании, в сжатых сроках строительства, но заверили: «В ближайшее время все дороги и газоны будут восстановлены».



В новом здании планируют разместить хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию, отделение реанимации и интенсивной терапии. Сообщалось, что корпус рассчитан на 302 койки, но при необходимости может быть переоборудован под инфекционный стационар.



Напомним, компания «Лентехстрой» также занималась сооружением временного госпиталя в «Ленэкспо». На первую очередь было выделено 416 млн рублей, на расширение — 165 млн. Подрядчик интересен тем, что еще в 2015 году его называли частью ГК «Росстройинвест», которая принадлежит семье нынешнего главы комитета по строительству Игоря Креславского. В РСТИ подчеркивают, что компании не аффилированы. Бенефициар «Лентехстроя» Дмитрий Яблоков одновременно руководит компанией «Горизонт», учредителем которой является Виктория Креславская.

