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05.11.2020 19:22
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На снос здания ВНИИБ наложили временный запрет

Куйбышевский районный суд Петербурга принял обеспечительные меры для предотвращения сноса здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом 5 ноября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Суд наложил меры защиты в виде приостановления действия разрешения на строительство, а также запрет на демонтаж здания.

Напомним, градозащитники подали два иска. Один из них оспаривает разрешение на строительство, второй — отказ комитета по охране памятников включить ВНИИБ в реестр объектов культурного наследия.

На месте здания планировалось возвести 12-этажный жилой комплекс. На днях стало известно, что ВНИИБ сменил владельца, новым собственником стала ГК «ФСК». В компании ранее комментировали, что решение о реализации актива пока не принято.

Петербуржцы и градозащитники провели несколько акций против сноса здания. Последняя — в День народного единства, на сход пришли порядка сотни человек. Кроме того, горожане несут круглосуточные вахты, чтобы не допустить демонтажа сталинки.

Здание было построено в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Бориса Журавлева, автора станций метро «Площадь Восстания» и «Фрунзенская».

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Правильно - стильное здание, на фоне типовой жилой застройки просто шедевр. А построят очередной ТЦ.
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