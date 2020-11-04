У ВНИИ бумажной промышленности проходит народный сход против сноса здания

В Петербург 4 ноября на 2-ом Муринском проспекте проходит народный сход в защиту здания Всесоюзного института бумажно-целлюлозной промышленности, которого грозит снос. Прямую трансляцию ведет портал «Активатика». Судя по трансляции, в сходе участвуют порядка ста человек. Депутат Заксобрания Алексей Ковалев, выступая перед собравшимися, заявил, что будет подана повторная заявка на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия. Одна из активисток рассказала, что за зданием находится общежитие, в нем квартируют 700 человек, у которых нет необходимых ордеров на получение квартир. Ранее жители высказывали опасения, что новое строительство может серьезно ухудшить состояние соседних построек.

Напомним, ВНИИБ находится в частной собственности. В апреле 2019 года «Институт бумажной промышленности» получил разрешение на строительство на этом месте 12-этажного жилого комплекса. Градозащитники подали в комитет по охране памятников заявление о включении сталинки в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако им было отказано. Накануне стало известно, что объект приобрела ГК «ФСК», которая рассматривает здание как инвестицию и пока не приняло решение о реализации актива. За сохранение здания выступили депутаты парламента, которые направили запрос губернатору о возможности выкупа городом здания и признания его памятником, режиссер Александр Сокуров, блогер-урбанист Илья Варламов. Глава Выборгского района Валерий Гарнец. Хоть и поддержал позицию защитников и посочувствовал, что «экономические аспекты стоят выше архитектурных». В настоящее время горожане ведут у ВНИИБа круглосуточное дежурство горожане, которые требуют не допустить сноса здания. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».