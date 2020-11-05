Минус 69 тысяч деревьев и кустарников. В Смольном рассказали, сколько городского озеленения забрал коронавирус

В Петербурге в 2020 году высадили около 10 тысяч деревьев и 97 тысяч кустарников. Из-за коронавирусного секвестирования бюджета программу посадки растений урезали на 21% и 40% соответственно, сообщили «Фонтанке» 5 ноября в комитете по благоустройству.

Как отметили в ведомстве, в этом году Смольный планировал посадить в Петербурге 12 580 деревьев и 163 356 кустарников. Речь идет о так называемом компенсационном озеленении — новыми растениями заменяют поврежденные или уничтоженные. В прошлом году, например, в городе по этой программе появилось почти 13 тысяч деревьев и 180 тысяч кустов, в 2018-м — 11 тысяч и 165 тысяч.