Минус 69 тысяч деревьев и кустарников. В Смольном рассказали, сколько городского озеленения забрал коронавирус
В Петербурге в 2020 году высадили около 10 тысяч деревьев и 97 тысяч кустарников. Из-за коронавирусного секвестирования бюджета программу посадки растений урезали на 21% и 40% соответственно, сообщили «Фонтанке» 5 ноября в комитете по благоустройству.
Как отметили в ведомстве, в этом году Смольный планировал посадить в Петербурге 12 580 деревьев и 163 356 кустарников. Речь идет о так называемом компенсационном озеленении — новыми растениями заменяют поврежденные или уничтоженные. В прошлом году, например, в городе по этой программе появилось почти 13 тысяч деревьев и 180 тысяч кустов, в 2018-м — 11 тысяч и 165 тысяч.
В 2020-м же цифры оказались куда меньше: 9 836 деревьев и только 96 980 кустарников. Объемы посадок, таким образом, по сравнению с изначальным планом сократились на 21% и 40% соответственно. Причина, как говорят в комитете, — в секвестировании бюджета. Размеры государственных контрактов на поставку материалов, которые заключались еще весной, сокращены дополнительными соглашениями.
Напомним, новую версию городского бюджета на 2020 год утвердили в начале июня — корректировка забрала от доходов города более 100 млрд рублей, а от расходов — около 40 млрд. Конкретно у комитета по благоустройству сначала хотели отнять 3,5 млрд рублей — сокращению подвергались расходы на содержание дорог, утилизацию снега, отведение сточных вод, создание комфортной городской среды и содержание зеленых территорий, но долю оптимизма добавила губернаторская поправка — она вернула зеленым насаждениям полмиллиарда. О том, какие парки и общественные пространства не влезли в этот бюджет, «Фонтанка» подробно рассказывала.