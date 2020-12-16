ОООзеленение. Почему деревья ссорят петербуржцев и Смольный

За зеленые насаждения на общедоступных территориях в Петербурге отвечает комитет по благоустройству, на местном уровне за ними следят муниципалитеты. Если судить по официальной статистике — по крайней мере той, которую публикует комблаг, — показатели совсем не удручающие. Так, в 2017 году в рамках компенсационного озеленения планировали высадить 9 040 деревьев и 157 006 кустарников, а посадили 9 143 и 157 740; в 2018-м вместо 10 631 дерева и 161 940 кустов в городе выросли 11 231 и 164 710; в 2019-м Петербург собирались озеленить 11 505 деревьями и 151 645 кустарниками, а по итогам отчитались о 12 875 и 179 123 соответственно. Цифра на каждый будущий год формируется из числа зеленых насаждений, которых город лишился за предыдущий — например, их могли спилить из-за строительных или ремонтных работ, заболеваний, что-то во время штормов повалил ветер. И если судить по сухой статистике, деревьев в Петербурге с каждым годом становится все больше.

Петербуржцы в этом году по собственной инициативе высаживали в центре города растения, отстаивали сохранение деревьев в судах, писали петиции и учреждали защитные фонды. Инициатива снизу — пожалуй, единственный способ приумножить зеленые насаждения, но поиск точек соприкосновения с властями пока что приводит только к взаимному непониманию и скандалам, хотя в изменении ситуации заинтересованы обе стороны.

Последняя история — знак, скорее, не дружбы, а перемирия. В адрес профильного комитета Смольного горожане то и дело высказывают претензии, что его сотрудники занимаются лишь поддержанием уже существующих зеленых насаждений. В качестве примера они приводят озеленение площадки у Гостиного двора. Как рассказывает создатель и координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, в 2003 году там частично вырубили и частично пересадили на новое место старые липы, появившиеся еще в середине XX века. Их место заняли 44 саженца той же породы, которые в итоге не прижились, но попали в список посаженных деревьев на тот год.

Однако, по субъективным ощущениям горожан, ситуация, наоборот, меняется в худшую сторону. Особенно в части новых зеленых насаждений. Поэтому инициативу в этом вопросе петербуржцы все чаще берут на себя. Так, не дожидаясь, пока чиновники решат разбить сквер напротив «Невской ратуши», активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» в ноябре посадили на углу Кирочной и Новгородской улиц десять лип . За пару недель до этого они же поселили на улице Некрасова 12 деревьев, не добившись ни от Смольного, ни от муниципалов восполнения когда-то погибших растений . Примерно в то же время у сквера Шевченко в Петроградском районе появились три каштана, установленная рядом табличка гласила: «Высажено совместно с комитетом по благоустройству и движением «Деревья Петербурга».

Активисты пытаются отслеживать посадки и вырубки деревьев на территории Петербурга, но в этом им приходится сталкиваться с рядом сложностей. По словам Тиника, если открытые данные о посадках еще можно наскрести из различных источников и попытаться сопоставить, то о вырубке неизвестно практически ничего, поэтому полную картину происходящего представить невозможно. Подобная ситуация, по ее мнению, складывается из-за того, что вся работа, связанная с городским озеленением, сосредоточена в руках комитета по благоустройству. «Когда у тебя все функции в одном месте, то нет никакого смысла что-то кому-то рассказывать, — отмечает она. — На данный момент исполнение, разработка, контроль, отчетность и ответственность — все это лежит на комблаге».

«Через два года, так как эти липы погибли, были посажены новые в том же количестве, которые вошли в список посаженных деревьев за 2005 год. Потом вместо лип решили посадить клены, но они тоже погибли, а затем вошли в статистику за 2007 или 2009 годы. И так продолжается до сих пор. То есть молодые деревья высаживаются в одних и тех же местах, а вырубаются взрослые деревья и во всех остальных. Поэтому складывается впечатление, что происходит имитация бурной деятельности», — иллюстрирует ситуацию Тиника.

«В 1994 году, когда появился комблаг, его основной целью была разработка плана городского озеленения. На мой взгляд, за эти 26 лет она так и не была достигнута. Главным для него и тогда, и сейчас остается поддержание уже существующих зеленых насаждений. Когда речь заходит о создании чего-то нового, в комблаге говорят: у нас нет людей, которые могут это делать. В итоге получается так, что уже два десятка лет мы не имеем ни одной новой озелененной улицы. Все, что делается в этом направлении, делается там, где деревья были вырублены, чтобы заново быть посаженными, — считает Тиника. — Во всем мире благоустройство — это дорожки, коммуникации, инфраструктура, но только не у нас. Нужно, чтобы дерево вернулось в лоно природы из лона мертвечины под названием «благоустройство».

Тиника считает, что, чтобы изменить подобное положение вещей, необходимо включить в процесс новых участников, которые взяли бы на себя, например, надзорную функцию или функцию планирования на долгосрочную перспективу. И первую, и вторую, на ее взгляд, мог бы выполнять комитет по природопользованию.

Еще один пример — неумеренное покрытие дорог солью. «Когда мы смотрим на главные магистрали, то видим, что в результате этой деятельности погибло огромное количество лип, которые традиционно высаживали вдоль дорог. У этой породы помимо множества достоинств есть один недостаток — она малосолеустойчивая. Город также не посоветовался по этому вопросу с дендрологами и ботаниками, в итоге мы потеряли большое количество деревьев», — описал проблему Суслов.

На примере озеленения площадки у Гостиного двора он объяснил, как тотальное покрытие поверхности вокруг деревьев твердыми материалами приводит к угнетению корневой системы и их преждевременному вымиранию. «Когда убрали старые липы, территорию покрыли плиткой, оставив небольшие посадочные места в виде квадратов, объем которых недостаточен для того, чтобы деревья существовали без дополнительного ухода», — объясняет специалист, называя такой подход распространенной ошибкой. Аналогичная проблема, по его словам, наблюдается на Малой Конюшенной улице.

Старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений биологического факультета СПбГУ Дмитрий Суслов, как и первый собеседник издания, убежден, что главная задача в области озеленения — сделать так, чтобы деревья перестали восприниматься как объект благоустройства, и обратить внимание всех участников процесса на потребности растительности, чтобы она могла нормально произрастать в условиях городской среды.

По его словам, аналогичная проблема сейчас наблюдается в историческом районе Мартышкино, расположенном между Петергофом и Ломоносовом. Там была замечена изумрудная златка — вредитель, представляющий опасность для ясеней. «За всю историю человечества этот патоген нанес самый большой урон древесным насаждениям. Например, в Америке от него погибло 100 миллионов ясеней», — описал масштаб проблемы ученый. Он подчеркнул, что факт обнаружении златки — большой вызов для экосистемы, и ответить на него необходимо до конца мая, то есть до того, как начинается лёт молодых жуков, которые начнут распространять инфекцию дальше.

Одним из таких вызовов, по мнению специалиста, является глобальное потепление, которое приводит к возникновению новых болезней. «Самый яркий пример — появление в городе заболонников, переносящих грибок, который убивает деревья. Они обосновались у нас из-за изменения климата, им комфортно зимовать в наших краях. Из-за них мы потеряли большую часть вязов и, по всей видимости, потеряем все. А вязы, если мне не изменяет память, составляют более десяти процентов от всех зеленых насаждений в городе. Для решения этой проблемы ее необходимо выявлять на раннем этапе — спиливать и сжигать зараженные деревья. Но она не получила адекватного организационного ответа. Поэтому эпидемию остановить не смогли», — рассказал Суслов.

Однако изменения климата можно использовать с пользой, считает ученый. «В глобальном потеплении есть плюс — оно расширяет ассортимент деревьев, которые могут расти в наших краях. Поэтому одной из задач на перспективу, на мой взгляд, может стать постепенное внедрение не характерных для наших широт видов. Пока что в формате эксперимента. Это длительный процесс, но он будет работать на наше будущее. Сейчас самое подходящее время для подобных практик», — убежден Суслов. Он также отмечает, что работа в этом направлении также перспективна с точки зрения предупреждения различных болезней, так как вредители, которые их переносят, как правило, имеют «узкую специализацию», и видовое разнообразие в случае эпидемии позволит сохранить большую часть зеленых насаждений.



Как озеленяет Смольный



Заместитель председателя комитета по благоустройству Оксана Гусева уверяет: для ухода за зеленью комблаг регулярно привлекает научное сообщество, а все сотрудники заканчивали Лесотехническую академию. Поэтому такой острый вопрос, как, например, вырубка, каждый раз решается коллегиально. По ее словам, так спасают растения, не угодившие пользователям портала «Наш Санкт-Петербург», — туда иногда обращаются с просьбами спилить деревья, не пропускающие свет в окна. Хотя в данном случае есть все основания для сноса (по правилам, их нужно высаживать на расстоянии не ближе пяти метров от жилого дома). Комитет, объясняет Гусева, их всякий раз пытается сохранить — поднимает крону или проводит прореживание, чтобы не было дублирующих веток.



Иногда комблаг беспокоит повышенная мнительность петербуржцев. Например, в марте полиция по вызову василеостровцев запретила срубать тополь на 26-й линии — теперь его судьба решается в суде. «Позиция граждан — не сносите. А у нас заключение и от экспертов, мы Лесотехническую академию туда приглашали, гниль по всему стволу, нарушение целостности. И получается, люди вхолостую использовали горюче-смазочный материал, работа не выполнена, — жалуется она. — Нам тоже звонят и пишут, что вот, Оксана Юрьевна, у нас дерево, вы посмотрите, оно живое. А ты показываешь фотографию — что это вяз, который в летний период был сухостойным. И если мы сейчас не уберем вот эти три вяза, то в следующем году мы будем ждать уже 10, потому что это свойственно голландской болезни, которая все устья забивает, и никакие питательные вещества не поступают».



Хотя в целом взаимодействие комитета с жителями построено весьма своеобразно. Новые деревья появляются в городе, в том числе, в рамках мероприятий по переустройству парков, садов и скверов. Перед началом работ разрабатываются концепция и проект, их показывают горожанам в социальных сетях, но зачастую это приводит к скандалам. То не учитывают мнение василеостровцев, которые хотят видеть в сквере больше деревьев, а не плитку, то мнение идеологов парка не совпадает с позицией ближайших соседей. В самом же ведомстве и вовсе говорили, что под общественным обсуждением понимают лишь информирование граждан.



Подрядчиков для своих работ комблаг выбирает привычным способом. Тех, кто на протяжении всего 2021 года будет заниматься содержанием и ремонтом зеленых насаждений, по результатам конкурса определили 15 декабря. Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы ушли АО «СПП «Нарвское»; четыре центральных районов логично забрало АО «СПП «Центральное»; в Пушкинском, Колпинском, Московском и Фрунзенском будет работать АО «СПП «Пушкинское»; Калининский, Красногвардейский и Невский поручили АО «СПХ «Калининское»; Выборгский, Приморский, Курортный и Кронштадтский — АО «СПП «Выборгское». Последние несколько лет расклад был точно такой же, все пять организаций Смольному не чужие — находятся в собственности города, 18 районов объединены в крупные лоты. Комблаг уже выслушивал от УФАС претензии за подобные конкурсы, правда, речь шла о содержании дорог и «снежном картеле».



Заметного снижения цены при заключении контрактов по понятным причинам не происходит, но здесь надо отметить: отрасль вообще страдает от недостатка финансирования. «У комитета есть и задачи и полномочия преумножать зеленый фонд Петербурга, и к этому мы стремимся. Но есть определенные трудности. Например, при планах посадки была бы возможность, естественно, и больше деревьев посадить, где это необходимо... но у нас есть определенные рамки», — признается Гусева.



Например, на будущий год комблагу для полноценного выполнения планов нужны 3,8 млрд рублей, но в бюджете заложены только 2,02 млрд — то есть, 53,1% от норматива. В 2018-м, для сравнения, у комблага на содержание и ремонт ЗНОП были 2,49 млрд, в 2019-м — 2,51. В этом году коронавирусный секвестр урезал заложенные изначально 2,63 млрд до 2,02 — в результате город высадил на 21% меньше деревьев и на 40% меньше кустарников, чем планировал. В прямой зависимости от денег находится и программа ухода за растениями, закрепленная в утвержденном в комблаге технологическом регламенте. Графа, в которой указана кратность их выполнения, разбита на две колонки: на случай выделения финансирования в соответствии с полной потребностью и при выделении средств в соответствии с госпрограммой «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». Так, если вырезать поросли на деревьях по-хорошему, то это нужно делать 3 раза в год, а если экономить — только 1. Пропалывать почву — 10 раз, при фактическом финансировании — 4. Промывки засоленной почвы и разрыхления слежавшегося снега в приствольных лунках при сокращенном финансировании вообще не предусмотрено.



Где искать точки соприкосновения



По словам Гусевой, комитет приветствует желание горожан участвовать в озеленении города и иногда сам выступает инициатором совместных акций. Однако чиновница подчеркивает: высаживать любое дерево в черте города нужно со всеми разрешительными документами. К примеру, в охранных зонах исторического центра зачастую может расти только определенный вид растений. «У нас еще знаете, какая проблема — очень много инженерных коммуникаций, — продолжает Гусева. — И для того, чтобы высадить дерево, комитет по благоустройству и все исполнительные органы государственной власти по законодательству обязаны оформлять ордера ГАТИ. Не только их, а еще от комитета имущественных отношений получать разрешения об использовании участка на посадку деревьев».



По утверждению активистов, взаимодействие с комитетом по благоустройству по вопросам озеленение представляет собой длительный процесс, который может растянуться на недели, а то и месяцы. Несколько проще дела обстоят на уровне муниципалитетов, в ведении которых также находится большая часть зеленых насаждений, а именно — деревья, расположенные на внутриквартальных пространствах.



Суслов называет озеленение на уровне МО наиболее перспективным направлением в Петербурге с точки зрения реализации гражданских инициатив. «Я начал этим заниматься в рамках партизанского озеленения, но потом познакомился с нашим муниципальным образованием и теперь все посадки согласую с ним. Делается это так — я смотрю по РГИС (региональная геоинформационная система. — Прим. ред.) карту коммуникаций, ищу места, где, на мой взгляд, можно было бы что-то посадить. Отмечаю их на карте галочками, высылаю в МО и мне согласуют какую-то часть посадок. Потом я сажаю и ухаживаю за ними. К тому же, мне кажется, что дворы — это идеальные места для проверки адаптации новых видов», — поделился опытом специалист.



При этом инициатива, по его мнению, в равной степени должна происходить как от местных жителей, так и муниципалов. «Большинство территорий в спальных районах строительства 60-х и 70-х годов, которые сейчас самые зеленые в городе, в советское время озеленялись самими жителями. Тогда на это смотрели нормально и, я думаю, эту традицию надо продолжать. Хотя бы на уровне внутриквартальных пространств. И роль местных жителей должна быть не меньше, чем муниципалитетов», — считает Суслов.



По его словам, наиболее яркие примеры, свидетельствующие о том, что это возможно, можно найти в районах новой застройки — рядом с жилым комплексом «Балтийская жемчужина» и на намыве Васильевского острова.



Если говорить о муниципалитетах, то удачные проекты в этой области можно найти и среди них, считает Тиника. В качестве примеров она приводит МО № 72 и МО Владимирский округ. «Они во многом первые. Недавно создали для местных жителей карту деревьев на территории муниципального образования. Сделали отдельную интернет-площадку для людей, чтобы те могли предложить места для озеленения. Активно ведется просветительская работа, а в сезон — посадка и совместное с горожанами озеленение», — рассказывает она, добавляя, что одной из основных площадок, объединяющих всех заинтересованных в озеленении, также является группа «Деревья Петербурга» во «ВКонтакте».



Тиника отмечает, что взаимодействие местных жителей с муниципалами по вопросам озеленения не всегда происходит гладко и найти общий язык — это задача на ближайшее будущее. Но для начала им необходимо хотя бы узнать о существовании друг друга, так как, по ее утверждению, многие петербуржцы в принципе не знают о существовании МО и той работе, которая ими проводится. «Люди не пользуются этой возможностью, хотя связь с муниципальным образованием — более быстрая и эффективная, чем связь с городом», — заключила собеседница издания.



Суслов добавляет, что, для того, чтобы город преобразился уже в ближайшие несколько лет, в армии «зеленых» активистов необходимости нет. «На самом деле, совершенно не нужно, чтобы в этом участвовало много людей. Вдумайтесь, в год комблаг высаживает несколько десятков тысяч деревьев. Если бы этим увлекся один процент населения и посадил по одному дереву, это было бы уже больше 50 тысяч деревьев. Еще раз — не нужно много людей, но им нужно помогать и убирать барьеры».



Инна Метелькова, Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

