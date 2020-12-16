ОООзеленение. Почему деревья ссорят петербуржцев и Смольный

Петербуржцы в этом году по собственной инициативе высаживали в центре города растения, отстаивали сохранение деревьев в судах, писали петиции и учреждали защитные фонды. Инициатива снизу — пожалуй, единственный способ приумножить зеленые насаждения, но поиск точек соприкосновения с властями пока что приводит только к взаимному непониманию и скандалам, хотя в изменении ситуации заинтересованы обе стороны.
За зеленые насаждения на общедоступных территориях в Петербурге отвечает комитет по благоустройству, на местном уровне за ними следят муниципалитеты. Если судить по официальной статистике — по крайней мере той, которую публикует комблаг, — показатели совсем не удручающие. Так, в 2017 году в рамках компенсационного озеленения планировали высадить 9 040 деревьев и 157 006 кустарников, а посадили 9 143 и 157 740; в 2018-м вместо 10 631 дерева и 161 940 кустов в городе выросли 11 231 и 164 710; в 2019-м Петербург собирались озеленить 11 505 деревьями и 151 645 кустарниками, а по итогам отчитались о 12 875 и 179 123 соответственно. Цифра на каждый будущий год формируется из числа зеленых насаждений, которых город лишился за предыдущий — например, их могли спилить из-за строительных или ремонтных работ, заболеваний, что-то во время штормов повалил ветер. И если судить по сухой статистике, деревьев в Петербурге с каждым годом становится все больше.
Что скрывают цифры
Однако, по субъективным ощущениям горожан, ситуация, наоборот, меняется в худшую сторону. Особенно в части новых зеленых насаждений. Поэтому инициативу в этом вопросе петербуржцы все чаще берут на себя. Так, не дожидаясь, пока чиновники решат разбить сквер напротив «Невской ратуши», активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» в ноябре посадили на углу Кирочной и Новгородской улиц десять лип. За пару недель до этого они же поселили на улице Некрасова 12 деревьев, не добившись ни от Смольного, ни от муниципалов восполнения когда-то погибших растений. Примерно в то же время у сквера Шевченко в Петроградском районе появились три каштана, установленная рядом табличка гласила: «Высажено совместно с комитетом по благоустройству и движением «Деревья Петербурга».
Последняя история — знак, скорее, не дружбы, а перемирия. В адрес профильного комитета Смольного горожане то и дело высказывают претензии, что его сотрудники занимаются лишь поддержанием уже существующих зеленых насаждений. В качестве примера они приводят озеленение площадки у Гостиного двора. Как рассказывает создатель и координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, в 2003 году там частично вырубили и частично пересадили на новое место старые липы, появившиеся еще в середине XX века. Их место заняли 44 саженца той же породы, которые в итоге не прижились, но попали в список посаженных деревьев на тот год.
«Через два года, так как эти липы погибли, были посажены новые в том же количестве, которые вошли в список посаженных деревьев за 2005 год. Потом вместо лип решили посадить клены, но они тоже погибли, а затем вошли в статистику за 2007 или 2009 годы. И так продолжается до сих пор. То есть молодые деревья высаживаются в одних и тех же местах, а вырубаются взрослые деревья и во всех остальных. Поэтому складывается впечатление, что происходит имитация бурной деятельности», — иллюстрирует ситуацию Тиника.
Активисты пытаются отслеживать посадки и вырубки деревьев на территории Петербурга, но в этом им приходится сталкиваться с рядом сложностей. По словам Тиника, если открытые данные о посадках еще можно наскрести из различных источников и попытаться сопоставить, то о вырубке неизвестно практически ничего, поэтому полную картину происходящего представить невозможно. Подобная ситуация, по ее мнению, складывается из-за того, что вся работа, связанная с городским озеленением, сосредоточена в руках комитета по благоустройству. «Когда у тебя все функции в одном месте, то нет никакого смысла что-то кому-то рассказывать, — отмечает она. — На данный момент исполнение, разработка, контроль, отчетность и ответственность — все это лежит на комблаге».
Тиника считает, что, чтобы изменить подобное положение вещей, необходимо включить в процесс новых участников, которые взяли бы на себя, например, надзорную функцию или функцию планирования на долгосрочную перспективу. И первую, и вторую, на ее взгляд, мог бы выполнять комитет по природопользованию.
«В 1994 году, когда появился комблаг, его основной целью была разработка плана городского озеленения. На мой взгляд, за эти 26 лет она так и не была достигнута. Главным для него и тогда, и сейчас остается поддержание уже существующих зеленых насаждений. Когда речь заходит о создании чего-то нового, в комблаге говорят: у нас нет людей, которые могут это делать. В итоге получается так, что уже два десятка лет мы не имеем ни одной новой озелененной улицы. Все, что делается в этом направлении, делается там, где деревья были вырублены, чтобы заново быть посаженными, — считает Тиника. — Во всем мире благоустройство — это дорожки, коммуникации, инфраструктура, но только не у нас. Нужно, чтобы дерево вернулось в лоно природы из лона мертвечины под названием «благоустройство».
О чем говорят ученые
Старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений биологического факультета СПбГУ Дмитрий Суслов, как и первый собеседник издания, убежден, что главная задача в области озеленения — сделать так, чтобы деревья перестали восприниматься как объект благоустройства, и обратить внимание всех участников процесса на потребности растительности, чтобы она могла нормально произрастать в условиях городской среды.
На примере озеленения площадки у Гостиного двора он объяснил, как тотальное покрытие поверхности вокруг деревьев твердыми материалами приводит к угнетению корневой системы и их преждевременному вымиранию. «Когда убрали старые липы, территорию покрыли плиткой, оставив небольшие посадочные места в виде квадратов, объем которых недостаточен для того, чтобы деревья существовали без дополнительного ухода», — объясняет специалист, называя такой подход распространенной ошибкой. Аналогичная проблема, по его словам, наблюдается на Малой Конюшенной улице.
Еще один пример — неумеренное покрытие дорог солью. «Когда мы смотрим на главные магистрали, то видим, что в результате этой деятельности погибло огромное количество лип, которые традиционно высаживали вдоль дорог. У этой породы помимо множества достоинств есть один недостаток — она малосолеустойчивая. Город также не посоветовался по этому вопросу с дендрологами и ботаниками, в итоге мы потеряли большое количество деревьев», — описал проблему Суслов.
Однако помимо ошибок, совершенных человеком, есть и глобальные вызовы, которые возникают на пути сохранения и развития зеленых насаждений в Петербурге. Вовремя на них указать и предложить вариант ответа — задача ученых.
Одним из таких вызовов, по мнению специалиста, является глобальное потепление, которое приводит к возникновению новых болезней. «Самый яркий пример — появление в городе заболонников, переносящих грибок, который убивает деревья. Они обосновались у нас из-за изменения климата, им комфортно зимовать в наших краях. Из-за них мы потеряли большую часть вязов и, по всей видимости, потеряем все. А вязы, если мне не изменяет память, составляют более десяти процентов от всех зеленых насаждений в городе. Для решения этой проблемы ее необходимо выявлять на раннем этапе — спиливать и сжигать зараженные деревья. Но она не получила адекватного организационного ответа. Поэтому эпидемию остановить не смогли», — рассказал Суслов.
По его словам, аналогичная проблема сейчас наблюдается в историческом районе Мартышкино, расположенном между Петергофом и Ломоносовом. Там была замечена изумрудная златка — вредитель, представляющий опасность для ясеней. «За всю историю человечества этот патоген нанес самый большой урон древесным насаждениям. Например, в Америке от него погибло 100 миллионов ясеней», — описал масштаб проблемы ученый. Он подчеркнул, что факт обнаружении златки — большой вызов для экосистемы, и ответить на него необходимо до конца мая, то есть до того, как начинается лёт молодых жуков, которые начнут распространять инфекцию дальше.
Однако изменения климата можно использовать с пользой, считает ученый. «В глобальном потеплении есть плюс — оно расширяет ассортимент деревьев, которые могут расти в наших краях. Поэтому одной из задач на перспективу, на мой взгляд, может стать постепенное внедрение не характерных для наших широт видов. Пока что в формате эксперимента. Это длительный процесс, но он будет работать на наше будущее. Сейчас самое подходящее время для подобных практик», — убежден Суслов. Он также отмечает, что работа в этом направлении также перспективна с точки зрения предупреждения различных болезней, так как вредители, которые их переносят, как правило, имеют «узкую специализацию», и видовое разнообразие в случае эпидемии позволит сохранить большую часть зеленых насаждений.
Как озеленяет Смольный
Заместитель председателя комитета по благоустройству Оксана Гусева уверяет: для ухода за зеленью комблаг регулярно привлекает научное сообщество, а все сотрудники заканчивали Лесотехническую академию. Поэтому такой острый вопрос, как, например, вырубка, каждый раз решается коллегиально. По ее словам, так спасают растения, не угодившие пользователям портала «Наш Санкт-Петербург», — туда иногда обращаются с просьбами спилить деревья, не пропускающие свет в окна. Хотя в данном случае есть все основания для сноса (по правилам, их нужно высаживать на расстоянии не ближе пяти метров от жилого дома). Комитет, объясняет Гусева, их всякий раз пытается сохранить — поднимает крону или проводит прореживание, чтобы не было дублирующих веток.
Иногда комблаг беспокоит повышенная мнительность петербуржцев. Например, в марте полиция по вызову василеостровцев запретила срубать тополь на 26-й линии — теперь его судьба решается в суде. «Позиция граждан — не сносите. А у нас заключение и от экспертов, мы Лесотехническую академию туда приглашали, гниль по всему стволу, нарушение целостности. И получается, люди вхолостую использовали горюче-смазочный материал, работа не выполнена, — жалуется она. — Нам тоже звонят и пишут, что вот, Оксана Юрьевна, у нас дерево, вы посмотрите, оно живое. А ты показываешь фотографию — что это вяз, который в летний период был сухостойным. И если мы сейчас не уберем вот эти три вяза, то в следующем году мы будем ждать уже 10, потому что это свойственно голландской болезни, которая все устья забивает, и никакие питательные вещества не поступают».
Хотя в целом взаимодействие комитета с жителями построено весьма своеобразно. Новые деревья появляются в городе, в том числе, в рамках мероприятий по переустройству парков, садов и скверов. Перед началом работ разрабатываются концепция и проект, их показывают горожанам в социальных сетях, но зачастую это приводит к скандалам. То не учитывают мнение василеостровцев, которые хотят видеть в сквере больше деревьев, а не плитку, то мнение идеологов парка не совпадает с позицией ближайших соседей. В самом же ведомстве и вовсе говорили, что под общественным обсуждением понимают лишь информирование граждан.
Подрядчиков для своих работ комблаг выбирает привычным способом. Тех, кто на протяжении всего 2021 года будет заниматься содержанием и ремонтом зеленых насаждений, по результатам конкурса определили 15 декабря. Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы ушли АО «СПП «Нарвское»; четыре центральных районов логично забрало АО «СПП «Центральное»; в Пушкинском, Колпинском, Московском и Фрунзенском будет работать АО «СПП «Пушкинское»; Калининский, Красногвардейский и Невский поручили АО «СПХ «Калининское»; Выборгский, Приморский, Курортный и Кронштадтский — АО «СПП «Выборгское». Последние несколько лет расклад был точно такой же, все пять организаций Смольному не чужие — находятся в собственности города, 18 районов объединены в крупные лоты. Комблаг уже выслушивал от УФАС претензии за подобные конкурсы, правда, речь шла о содержании дорог и «снежном картеле».
Заметного снижения цены при заключении контрактов по понятным причинам не происходит, но здесь надо отметить: отрасль вообще страдает от недостатка финансирования. «У комитета есть и задачи и полномочия преумножать зеленый фонд Петербурга, и к этому мы стремимся. Но есть определенные трудности. Например, при планах посадки была бы возможность, естественно, и больше деревьев посадить, где это необходимо... но у нас есть определенные рамки», — признается Гусева.
Например, на будущий год комблагу для полноценного выполнения планов нужны 3,8 млрд рублей, но в бюджете заложены только 2,02 млрд — то есть, 53,1% от норматива. В 2018-м, для сравнения, у комблага на содержание и ремонт ЗНОП были 2,49 млрд, в 2019-м — 2,51. В этом году коронавирусный секвестр урезал заложенные изначально 2,63 млрд до 2,02 — в результате город высадил на 21% меньше деревьев и на 40% меньше кустарников, чем планировал. В прямой зависимости от денег находится и программа ухода за растениями, закрепленная в утвержденном в комблаге технологическом регламенте. Графа, в которой указана кратность их выполнения, разбита на две колонки: на случай выделения финансирования в соответствии с полной потребностью и при выделении средств в соответствии с госпрограммой «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». Так, если вырезать поросли на деревьях по-хорошему, то это нужно делать 3 раза в год, а если экономить — только 1. Пропалывать почву — 10 раз, при фактическом финансировании — 4. Промывки засоленной почвы и разрыхления слежавшегося снега в приствольных лунках при сокращенном финансировании вообще не предусмотрено.
Где искать точки соприкосновения
По словам Гусевой, комитет приветствует желание горожан участвовать в озеленении города и иногда сам выступает инициатором совместных акций. Однако чиновница подчеркивает: высаживать любое дерево в черте города нужно со всеми разрешительными документами. К примеру, в охранных зонах исторического центра зачастую может расти только определенный вид растений. «У нас еще знаете, какая проблема — очень много инженерных коммуникаций, — продолжает Гусева. — И для того, чтобы высадить дерево, комитет по благоустройству и все исполнительные органы государственной власти по законодательству обязаны оформлять ордера ГАТИ. Не только их, а еще от комитета имущественных отношений получать разрешения об использовании участка на посадку деревьев».
По утверждению активистов, взаимодействие с комитетом по благоустройству по вопросам озеленение представляет собой длительный процесс, который может растянуться на недели, а то и месяцы. Несколько проще дела обстоят на уровне муниципалитетов, в ведении которых также находится большая часть зеленых насаждений, а именно — деревья, расположенные на внутриквартальных пространствах.
Суслов называет озеленение на уровне МО наиболее перспективным направлением в Петербурге с точки зрения реализации гражданских инициатив. «Я начал этим заниматься в рамках партизанского озеленения, но потом познакомился с нашим муниципальным образованием и теперь все посадки согласую с ним. Делается это так — я смотрю по РГИС (региональная геоинформационная система. — Прим. ред.) карту коммуникаций, ищу места, где, на мой взгляд, можно было бы что-то посадить. Отмечаю их на карте галочками, высылаю в МО и мне согласуют какую-то часть посадок. Потом я сажаю и ухаживаю за ними. К тому же, мне кажется, что дворы — это идеальные места для проверки адаптации новых видов», — поделился опытом специалист.
При этом инициатива, по его мнению, в равной степени должна происходить как от местных жителей, так и муниципалов. «Большинство территорий в спальных районах строительства 60-х и 70-х годов, которые сейчас самые зеленые в городе, в советское время озеленялись самими жителями. Тогда на это смотрели нормально и, я думаю, эту традицию надо продолжать. Хотя бы на уровне внутриквартальных пространств. И роль местных жителей должна быть не меньше, чем муниципалитетов», — считает Суслов.
По его словам, наиболее яркие примеры, свидетельствующие о том, что это возможно, можно найти в районах новой застройки — рядом с жилым комплексом «Балтийская жемчужина» и на намыве Васильевского острова.
Если говорить о муниципалитетах, то удачные проекты в этой области можно найти и среди них, считает Тиника. В качестве примеров она приводит МО № 72 и МО Владимирский округ. «Они во многом первые. Недавно создали для местных жителей карту деревьев на территории муниципального образования. Сделали отдельную интернет-площадку для людей, чтобы те могли предложить места для озеленения. Активно ведется просветительская работа, а в сезон — посадка и совместное с горожанами озеленение», — рассказывает она, добавляя, что одной из основных площадок, объединяющих всех заинтересованных в озеленении, также является группа «Деревья Петербурга» во «ВКонтакте».
Тиника отмечает, что взаимодействие местных жителей с муниципалами по вопросам озеленения не всегда происходит гладко и найти общий язык — это задача на ближайшее будущее. Но для начала им необходимо хотя бы узнать о существовании друг друга, так как, по ее утверждению, многие петербуржцы в принципе не знают о существовании МО и той работе, которая ими проводится. «Люди не пользуются этой возможностью, хотя связь с муниципальным образованием — более быстрая и эффективная, чем связь с городом», — заключила собеседница издания.
Суслов добавляет, что, для того, чтобы город преобразился уже в ближайшие несколько лет, в армии «зеленых» активистов необходимости нет. «На самом деле, совершенно не нужно, чтобы в этом участвовало много людей. Вдумайтесь, в год комблаг высаживает несколько десятков тысяч деревьев. Если бы этим увлекся один процент населения и посадил по одному дереву, это было бы уже больше 50 тысяч деревьев. Еще раз — не нужно много людей, но им нужно помогать и убирать барьеры».
Инна Метелькова, Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»