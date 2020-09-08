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08.09.2020 13:58
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«Зачем столько плитки? Где сам сквер?» Петербуржцы оценили проект благоустройства сквера Володина в устье Смоленки

В сквере Володина, который появится в устье реки Смоленки на месте несостоявшегося проекта театра песни Аллы Пугачевой, оборудуют зону с обзорным видом на акваторию Финского залива и качели с навесом. Видеопрезентацию завершенного проекта благоустройства сквера накануне опубликовал профильный комитет.

Как сообщает комитет по благоустройству, сквер будет разделен на камерные зоны, с двух сторон оборудуют места для отдыха у воды, откуда откроется вид на Смоленку и акваторию Финского залива. Там планируется посадить более 350 деревьев и 3450 кустарников.

Иллюстрации проекта, опубликованные на странице комблага в социальной сети «ВКонтакте», вызвали недовольство у некоторых петербуржцев. Судя по комментариям, основная претензия в том, что значительную часть территории сквера планируют замостить плиткой. По мнению горожан, из-за близости участка к ЗСД и размещения на его территории автомобильной дороги, которая в будущем должна соединить Морскую набережную, там нужно больше защитного озеленения.

Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Кроме того, петербуржцы опасаются за судьбу уже существующей на месте сквера зелени. Сейчас там растет почти полторы сотни деревьев и больше десятка кустарников. В ведомстве отмечают, что вопрос сохранности зеленых насаждений будет принят при разработке проектной документации, при детальной проработке проекта планировочного решения. «Компенсационные мероприятия по посадке деревьев и кустарников будут проводиться в объеме сноса ценными породами деревьев и кустарников», — подчеркивают в комитете.

На искусственном острове в устье Смоленки планировалось возвести здание для культурно-делового центра Аллы Пугачевой, однако позже строительство признали незаконным. В ноябре 2019 года Топонимическая комиссия присвоила зеленому насаждению на острове имя писателя Александра Володина.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как жители Васильевского острова пытаются добиться от города учета их мнения и комплексного проектирования зон зеленых насаждений у устья реки Смоленки. Помимо сквера Володина там планируют разбить Линейный парк вдоль ЗСД, сквер «Осенний марафон», благоустроить Новосмоленскую набережную и два участка, где ранее должна была появиться гостиница.

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Комментарии (2)

hedgehog_
всё выкопать и заасфальтировать. а трава какнибудь сама появится. природа подскажет.
Pilat
Ну так то вроде ничего.
Очень напомнило соц реализм. Так представляли себе города будущего в 70-е годы в СССР.
На мой взгляд не очень понятна идея разделить сквер автодорогой по которой будут гонять авто. Это потенциально опасно для детей которые там будут гулять.
Ну и если с газонов людей не будут гонять, и можно будет на них тоже отдыхать, то почему бы и нет.
В целом проект не плохой.
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