«Зачем столько плитки? Где сам сквер?» Петербуржцы оценили проект благоустройства сквера Володина в устье Смоленки
В сквере Володина, который появится в устье реки Смоленки на месте несостоявшегося проекта театра песни Аллы Пугачевой, оборудуют зону с обзорным видом на акваторию Финского залива и качели с навесом. Видеопрезентацию завершенного проекта благоустройства сквера накануне опубликовал профильный комитет.
Как сообщает комитет по благоустройству, сквер будет разделен на камерные зоны, с двух сторон оборудуют места для отдыха у воды, откуда откроется вид на Смоленку и акваторию Финского залива. Там планируется посадить более 350 деревьев и 3450 кустарников.
Иллюстрации проекта, опубликованные на странице комблага в социальной сети «ВКонтакте», вызвали недовольство у некоторых петербуржцев. Судя по комментариям, основная претензия в том, что значительную часть территории сквера планируют замостить плиткой. По мнению горожан, из-за близости участка к ЗСД и размещения на его территории автомобильной дороги, которая в будущем должна соединить Морскую набережную, там нужно больше защитного озеленения.
Кроме того, петербуржцы опасаются за судьбу уже существующей на месте сквера зелени. Сейчас там растет почти полторы сотни деревьев и больше десятка кустарников. В ведомстве отмечают, что вопрос сохранности зеленых насаждений будет принят при разработке проектной документации, при детальной проработке проекта планировочного решения. «Компенсационные мероприятия по посадке деревьев и кустарников будут проводиться в объеме сноса ценными породами деревьев и кустарников», — подчеркивают в комитете.
На искусственном острове в устье Смоленки планировалось возвести здание для культурно-делового центра Аллы Пугачевой, однако позже строительство признали незаконным. В ноябре 2019 года Топонимическая комиссия присвоила зеленому насаждению на острове имя писателя Александра Володина.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как жители Васильевского острова пытаются добиться от города учета их мнения и комплексного проектирования зон зеленых насаждений у устья реки Смоленки. Помимо сквера Володина там планируют разбить Линейный парк вдоль ЗСД, сквер «Осенний марафон», благоустроить Новосмоленскую набережную и два участка, где ранее должна была появиться гостиница.