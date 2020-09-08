В сквере Володина, который появится в устье реки Смоленки на месте несостоявшегося проекта театра песни Аллы Пугачевой, оборудуют зону с обзорным видом на акваторию Финского залива и качели с навесом. Видеопрезентацию завершенного проекта благоустройства сквера накануне опубликовал профильный комитет.



Как сообщает комитет по благоустройству, сквер будет разделен на камерные зоны, с двух сторон оборудуют места для отдыха у воды, откуда откроется вид на Смоленку и акваторию Финского залива. Там планируется посадить более 350 деревьев и 3450 кустарников.