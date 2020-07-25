автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Жители Васильевского острова увидели очертания будущего «парка на Смоленке» на бумаге. В эскизном проекте - бетонные плиты, деревянные настилы, скамейки, качели, детская площадка и декоративные причальные тумбы. Пожелания аборигенов сохранить существующую на участках растительность подрядчик ОАО «Специализированное строительное управление - 5» не спешит учитывать, хотя те сформулировали именно такое видение парка на проектных сессиях. За пределы Охты помпезно анонсированное соучаствующее проектирование в Петербурге пока не вышло.



Согласно эскизному проекту, который городской комитет по благоустройству представил инициативной группе местных жителей, деревья едва ли будут занимать треть площади парка. Сквер Володина, на котором когда-то должен был появиться театр песни Аллы Пугачевой, на две части разобьет автодорога, которая должна соединить Морскую набережную - это предусматривает давний проект комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Через центр с запада на восток будет протянута широкая полоса газона, проектировщик указывает: так с площадки для отдыха откроется вид на перспективу русла Смоленки. Еще в сквере будут навесы с качелями и скамейки.

На двух симметричных квадратных участках, которые местные жители так долго отвоевывали у застройщиков, в концепции все те же скамейки, немного новых деревьев и детская площадка. Горожане было возмутились - видеть ее в парке они точно не хотели, но в комитете по благоустройству их успокоили: квадратные участки пока на стадии трассировки дорожек. Полностью готов только эскиз проекта сквера.

Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке» Фрагмент эскиза. Фото из сообщества «Парк на Смоленке»

По словам местных жителей, подрядчик не учел их главные просьбы, хотя заказчик в лице комитета по благоустройству сам поинтересовался мнением инициативной группы еще весной. Тогда им пришло письмо о том, что свои предложения они могут представить до 30 марта, а комитет проанализирует их в ходе дальнейшей работы и максимально учтет. Жители пригласили климатолога и архитекторов, провели проектный семинар и сформулировали «общественное» техническое задание. Сошлись на том, что, во-первых, на участке нужно частично сохранить уже существующую растительность и дополнить ее новой, а еще сделать парк максимально зеленым. Во-вторых, рассматривать проектирование берегов Смоленки надо в комплексе, а не только по отдельным участкам.

Но затем желания слышать местных у городских властей, похоже, поубавилось. «Нашу группу пригласили на обсуждение, где показали концепцию трех участков. Мы начали говорить, что река нам очень важна и что мы хотим рассматривать ее берега в комплексе, а самое главное для нас и для жителей - сохранить живые берега, деревья, минимизировать запечатанные территории», - говорит активистка Маша Тиника. Дело в том, что липы на берегах Смоленки растут медленно - жители опасаются, что, если засадить всю территорию новыми деревьями, настоящий парк на Смоленке увидят только дети и внуки местных, но пока комитет на просьбы не отреагировал. «К следующей встрече мы подготовились и решили настаивать на проведении соучаствующего проектирования, - продолжает Мария. - И тут выяснилось, что комитет по благоустройству и подрядчик не знают такого понятия».



В комблаге «Фонтанке» пояснили: в соучаствующем проектировании задействованы жители, активисты, общественные объединения и другие заинтересованные в проекте стороны. И официально такой проект только один: «Твой город». Правительство запустило его в феврале и сейчас обкатывают на территории берегов реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского и левом берегу Охты от моста Шаумяна до Заневского. Стартовый бюджет из 100 миллионов собран из средств города и девелоперской компании AAG. Организаторами выступают комитет по финансам и комитет по благоустройству, и проект этот - что-то вроде более усовершенствованной и дорогой версии инициативного бюджетирования, программы «Твой бюджет». В случае соучаствующего проектирования финансирование пополам делят город и инвестор, - подчеркнули в комблаге.

Хотя проектный пилотный, примеров совместного проектирования в Петербурге хватает без него. Развитие реки Карповки, о котором инициативной группе граждан в 2017 году удалось договориться с администрацией Петроградского района, даже поставили в пример всей России: «Агентство стратегических инициатив» включило опыт петербуржцев в «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды». Осенью 2019 года участок напротив Ботанического сада открыли для граждан, работами остались довольны и власти, и местные жители. Правда, позже стало известно об уголовном деле о крупном мошенничестве - по мнению прокуроров, подрядчик серьезно завысил стоимость работ. Саженцы, фактически приобретенные за 30 тысяч рублей, превратились в «золотые» - за 115 тысяч.



Еще один свежий пример - «Тучков буян». Почти одновременно с запуском международного конкурса на разработку лучшей концепции Смольный начал общественное обсуждение проекта. В техническом задании, которое представили командам, чаяния жителей города отразили, но зато стоимость проекта выросла до 6 миллиардов рублей. «Для Питера не жалко», - прокомментировал президент Путин.

Да и на фоне такого пиара совместного проектирования благоустройства с горожанами в районах уже родились инициативы снизу. Так, в Красносельском районе объединение «Сохраним Береговую линию ЮЗ/Юго-Запад СПб» решило взять в свои руки благоустройство территории вдоль Балтийского бульвара у берега залива. Его реализуют в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), разработанной Минстроем, а на ее счет у комитета по благоустройству есть четкие целевые показатели. В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, должна составить 12%, а к 2030 - 30%. Жители привлекли экспертов и архитекторов, а потом представили районной администрации «общественное» техническое задание, которое та должна была передать подрядчику. Окончательную концепцию на общественное обсуждение еще не вынесли, но сомнения на ее счет уже есть - 300 деревьев, которые жители пожелали сохранить у берега залива, оказались под угрозой вырубки.



По той же программе ФКГС проходит благоустройство «Линейного парка» вдоль ЗСД неподалеку от Смоленки - жители ждут, что администрация района вынесет проект на общественные слушания. Но за набережные реки им все равно боязно - как бы не стали винегретом, участвуя в разных проектах. Благоустройство территорий в нескольких сотнях метрах попало в другую программу - «Твой бюджет». Концепция Новосмоленской набережной вызвала серьезное недовольство горожан, и комитету по градостроительству и архитектуре уже после начала реализации проекта пришлось постфактум опрашивать о ней петербуржцев и убирать из нее громоздкие подсвечивающиеся качели. Контракт на проектирование сквера «Осенний марафон» - участника той же программы - райадминистрация заключила в начале недели, но из регламента выходит, что концепцию подрядчик должен согласовывать с автором проекта. То есть, учет мнения местных жителей остается на его совести.

Очередную сессию «соучаствующего проектирования», несмотря на недоумение подрядчика, жители Васильевского острова все-таки провели 18 июля. В большинстве своем участники сошлись на том, что площадь вымощенной плиткой территории должна быть минимальна, а в сквере Володина, максимально приближенном к ЗСД, нужна ярусная посадка деревьев. Срез общественного мнения повторно направят в комитет.



«Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга разделяет целесообразность участия всех заинтересованных сторон, в том числе представителей общественности Васильевского острова, в формировании предложений к проектным решениям развития территории», - сказали в комблаге и подтвердили: проект обсуждает рабочая группа, в составе которой есть пять представителей общественности от движения «Парк на Смоленке». Но процесс совместного проектирования описали откровенно: общественное обсуждение проводится в форме размещения проекта благоустройства с целью информирования граждан. Те могут направить замечания, комиссия их рассмотрит и проанализирует. Если они будут целесообразны, проект доработают. «Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер», - заключили в комитете. Заметим: контракт на проектно-изыскательские работы стоимостью чуть больше 6 миллионов рублей заключался не по ФКГС, и даже не по «Твоему бюджету», а в рамках Адресной программы мероприятий по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

