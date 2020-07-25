Рекомендательное соучастие. К благоустройству берегов Смоленки не хотят допускать аборигенов
Жители Васильевского острова в Петербурге настаивают на соучаствующем проектировании «парка на Смоленке». Из набережных, победивших в смольнинских проектах благоустройства, может получиться винегрет.
Жители Васильевского острова увидели очертания будущего «парка на Смоленке» на бумаге. В эскизном проекте - бетонные плиты, деревянные настилы, скамейки, качели, детская площадка и декоративные причальные тумбы. Пожелания аборигенов сохранить существующую на участках растительность подрядчик ОАО «Специализированное строительное управление - 5» не спешит учитывать, хотя те сформулировали именно такое видение парка на проектных сессиях. За пределы Охты помпезно анонсированное соучаствующее проектирование в Петербурге пока не вышло.
Согласно эскизному проекту, который городской комитет по благоустройству представил инициативной группе местных жителей, деревья едва ли будут занимать треть площади парка. Сквер Володина, на котором когда-то должен был появиться театр песни Аллы Пугачевой, на две части разобьет автодорога, которая должна соединить Морскую набережную - это предусматривает давний проект комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Через центр с запада на восток будет протянута широкая полоса газона, проектировщик указывает: так с площадки для отдыха откроется вид на перспективу русла Смоленки. Еще в сквере будут навесы с качелями и скамейки.
На двух симметричных квадратных участках, которые местные жители так долго отвоевывали у застройщиков, в концепции все те же скамейки, немного новых деревьев и детская площадка. Горожане было возмутились - видеть ее в парке они точно не хотели, но в комитете по благоустройству их успокоили: квадратные участки пока на стадии трассировки дорожек. Полностью готов только эскиз проекта сквера.
По словам местных жителей, подрядчик не учел их главные просьбы, хотя заказчик в лице комитета по благоустройству сам поинтересовался мнением инициативной группы еще весной. Тогда им пришло письмо о том, что свои предложения они могут представить до 30 марта, а комитет проанализирует их в ходе дальнейшей работы и максимально учтет. Жители пригласили климатолога и архитекторов, провели проектный семинар и сформулировали «общественное» техническое задание. Сошлись на том, что, во-первых, на участке нужно частично сохранить уже существующую растительность и дополнить ее новой, а еще сделать парк максимально зеленым. Во-вторых, рассматривать проектирование берегов Смоленки надо в комплексе, а не только по отдельным участкам.
Но затем желания слышать местных у городских властей, похоже, поубавилось. «Нашу группу пригласили на обсуждение, где показали концепцию трех участков. Мы начали говорить, что река нам очень важна и что мы хотим рассматривать ее берега в комплексе, а самое главное для нас и для жителей - сохранить живые берега, деревья, минимизировать запечатанные территории», - говорит активистка Маша Тиника. Дело в том, что липы на берегах Смоленки растут медленно - жители опасаются, что, если засадить всю территорию новыми деревьями, настоящий парк на Смоленке увидят только дети и внуки местных, но пока комитет на просьбы не отреагировал. «К следующей встрече мы подготовились и решили настаивать на проведении соучаствующего проектирования, - продолжает Мария. - И тут выяснилось, что комитет по благоустройству и подрядчик не знают такого понятия».
В комблаге «Фонтанке» пояснили: в соучаствующем проектировании задействованы жители, активисты, общественные объединения и другие заинтересованные в проекте стороны. И официально такой проект только один: «Твой город». Правительство запустило его в феврале и сейчас обкатывают на территории берегов реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского и левом берегу Охты от моста Шаумяна до Заневского. Стартовый бюджет из 100 миллионов собран из средств города и девелоперской компании AAG. Организаторами выступают комитет по финансам и комитет по благоустройству, и проект этот - что-то вроде более усовершенствованной и дорогой версии инициативного бюджетирования, программы «Твой бюджет». В случае соучаствующего проектирования финансирование пополам делят город и инвестор, - подчеркнули в комблаге.
Хотя проектный пилотный, примеров совместного проектирования в Петербурге хватает без него. Развитие реки Карповки, о котором инициативной группе граждан в 2017 году удалось договориться с администрацией Петроградского района, даже поставили в пример всей России: «Агентство стратегических инициатив» включило опыт петербуржцев в «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды». Осенью 2019 года участок напротив Ботанического сада открыли для граждан, работами остались довольны и власти, и местные жители. Правда, позже стало известно об уголовном деле о крупном мошенничестве - по мнению прокуроров, подрядчик серьезно завысил стоимость работ. Саженцы, фактически приобретенные за 30 тысяч рублей, превратились в «золотые» - за 115 тысяч.
Еще один свежий пример - «Тучков буян». Почти одновременно с запуском международного конкурса на разработку лучшей концепции Смольный начал общественное обсуждение проекта. В техническом задании, которое представили командам, чаяния жителей города отразили, но зато стоимость проекта выросла до 6 миллиардов рублей. «Для Питера не жалко», - прокомментировал президент Путин.
Да и на фоне такого пиара совместного проектирования благоустройства с горожанами в районах уже родились инициативы снизу. Так, в Красносельском районе объединение «Сохраним Береговую линию ЮЗ/Юго-Запад СПб» решило взять в свои руки благоустройство территории вдоль Балтийского бульвара у берега залива. Его реализуют в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), разработанной Минстроем, а на ее счет у комитета по благоустройству есть четкие целевые показатели. В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, должна составить 12%, а к 2030 - 30%. Жители привлекли экспертов и архитекторов, а потом представили районной администрации «общественное» техническое задание, которое та должна была передать подрядчику. Окончательную концепцию на общественное обсуждение еще не вынесли, но сомнения на ее счет уже есть - 300 деревьев, которые жители пожелали сохранить у берега залива, оказались под угрозой вырубки.
По той же программе ФКГС проходит благоустройство «Линейного парка» вдоль ЗСД неподалеку от Смоленки - жители ждут, что администрация района вынесет проект на общественные слушания. Но за набережные реки им все равно боязно - как бы не стали винегретом, участвуя в разных проектах. Благоустройство территорий в нескольких сотнях метрах попало в другую программу - «Твой бюджет». Концепция Новосмоленской набережной вызвала серьезное недовольство горожан, и комитету по градостроительству и архитектуре уже после начала реализации проекта пришлось постфактум опрашивать о ней петербуржцев и убирать из нее громоздкие подсвечивающиеся качели. Контракт на проектирование сквера «Осенний марафон» - участника той же программы - райадминистрация заключила в начале недели, но из регламента выходит, что концепцию подрядчик должен согласовывать с автором проекта. То есть, учет мнения местных жителей остается на его совести.
Очередную сессию «соучаствующего проектирования», несмотря на недоумение подрядчика, жители Васильевского острова все-таки провели 18 июля. В большинстве своем участники сошлись на том, что площадь вымощенной плиткой территории должна быть минимальна, а в сквере Володина, максимально приближенном к ЗСД, нужна ярусная посадка деревьев. Срез общественного мнения повторно направят в комитет.
«Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга разделяет целесообразность участия всех заинтересованных сторон, в том числе представителей общественности Васильевского острова, в формировании предложений к проектным решениям развития территории», - сказали в комблаге и подтвердили: проект обсуждает рабочая группа, в составе которой есть пять представителей общественности от движения «Парк на Смоленке». Но процесс совместного проектирования описали откровенно: общественное обсуждение проводится в форме размещения проекта благоустройства с целью информирования граждан. Те могут направить замечания, комиссия их рассмотрит и проанализирует. Если они будут целесообразны, проект доработают. «Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер», - заключили в комитете. Заметим: контракт на проектно-изыскательские работы стоимостью чуть больше 6 миллионов рублей заключался не по ФКГС, и даже не по «Твоему бюджету», а в рамках Адресной программы мероприятий по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП.
Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»