автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

Планы администрации Красносельского района Петербурга все-таки прислушаться к жителям и благоустроить берег Финского залива в рамках исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны материализоваться 20 июля. Главная интрига: какой эскизный проект вынесут на общественное обсуждение. Дело в том, что жители, мнение которых вроде как должны учитывать, при разработке концепций уделяли внимание гряде деревьев вдоль Балтийского бульвара. Администрация района о ней тоже знает — гряду включили в адресную программу по ликвидации свалок на 2020 год.

Прибрежный участок Финского залива, протянувшийся вдоль Балтийского бульвара в Красносельском районе — или Каменный Берег, как называют его местные жители из-за характерной каменной наброски берегоукрепления — уже давно используется для прогулок. Несмотря на неухоженность и необустроенность, это один их двух выходов к морю в районе, и горожане его очень ценят. Прямо у воды небольшой пляж, каменный мыс, а поодаль — гряда деревьев, растянувшаяся на разновысотном намывном земляном валу вдоль береговой линии почти на полкилометра. Как отмечают жители района, деревьям этим больше 20 лет, они уже выше 10 метров.



автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

О том, что вал планируют снести вместе со всеми зелеными насаждениями, активисты местного общественного объединения «Сохраним Береговую линию ЮЗ/Юго-Запад СПб» узнали совершенно случайно: «Обратили внимание на закупку районной администрации по ликвидации свалки на этом участке. Там упоминалось некое выравнивание земли «механизированным способом», — говорят они. Понять, что это значит, было сложно: в документации не было ни проекта, ни обозначенных на карте границ, ни какого-либо упоминания о запланированной рекультивации. Публичные обсуждения также не предполагались. Но в конце апреля на личном приеме начальник отдела благоустройства районной администрации Олег Савелов все популярно объяснил. «Подтвердил, что вместе со строительной свалкой уничтожат деревья», — рассказывают жители.



За судьбу береговой линии Финского залива жители Красносельского района борются уже почти год. В январе они выстроились цепью вдоль Жемчужного пляжа, расположенного у противоположного берега Дудергофского канала, привлекая внимание властей к проблеме со строительством дороги, которое предполагает его уничтожение. На месте пляжа уже появилась четырехполосная магистраль — местные прозвали ее «дорогой в никуда» или «космодромом» Черокова. Дорога заходит в Финский залив и, по мнению жителей, нарушает как логику берегопользования, так и Водный кодекс, о чем есть предписание Росприроднадзора. Положение грозит усугубиться, когда появится еще одна магистраль — «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте.

Шансы на то, что ситуация изменится, появились, когда администрация Красносельского района «по многочисленным просьбам жителей» включила территории вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова и Маршала Захарова, береговой линии Невской губы в проект адресной программы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям пообещали пешеходную зону, озеленение, установку малых архитектурных форм, освещение и устройство игровых и спортивных зон.



Так называемое «общественное техническое задание» на проект благоустройства территории райадминистрация уже получила от местных и передала в работу подрядчику, который должен представить эскизный проект территории на общественное обсуждение 20 июля. Что в нем в итоге окажется — интрига. Ведь все концепции, которые представили жители и привлеченные ими студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) предполагают сохранение деревьев на месте вала. То же самое и в проекте международного бюро MLA+, разработанном по заказу комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Закcобрания. Более того — прямо сейчас деревья стоят в очереди на инвентаризацию зеленых насаждений. Местные жители подали заявку еще в феврале, и до 30 сентября деревья обследуют сотрудники Комитета по контролю за имуществом с целью включения их в список зеленых насаждений общего пользования.



Проектная документация в закупке на ликвидацию свалки позже все-таки появилась. В ней речь идет об участке площадью 1,79 га. В его границы на приложенных к проекту схемах тот самый земляной вал с деревьями полностью попадает. Состав земли описывается так: 80% грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, 15% — отвалов несортированных строительных отходов, 5% — других отходов. Говорится о ломе асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, отходах строительного щебня, ломе железобетонных изделий, брусчатки, бортовых и булыжных камней.



Но сколько бы вы ни вчитывались в документы, упоминания о том, что в этом месте есть еще и деревья, вы не найдете, хотя состояние флоры охарактеризовали достаточно четко: «На участке имеется небольшое количество зеленых насаждений, среди которых преобладает сорная травянистая растительность. Ценных и охраняемых видов растений на рассматриваемом участке не зарегистрировано». Как сказано в документах, участок в итоге примет вид, «пригодный для хозяйственного использования по назначению». Землю нужно выровнять, а вокруг рамочкой посадить газон. Работы на 28,8 млн рублей необходимо закончить до 1 декабря 2020-го.



Фото: скриншот из проектной документации Фото: скриншот Google.Maps

Чтобы показать масштаб грядущей экологической катастрофы, возмущенные жители отправились пересчитывать растения. Набралось около 300 только тех, что больше 15 сантиметров в диаметре, еще втрое больше деревьев поменьше и высотных кустарников. От имени общественных объединений «Сохраним Береговую линию ЮЗ / Юго-Запад СПб», «Деревья Петербурга» и «Сохраним Южно-Приморский парк» они обратились к депутату Надежде Тихоновой.



В июне на место выехала профильная комиссия Закcобрания по экологической защите населения. Помимо круглой цифры у активистов была еще и экспертная оценка от кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ: о том, что гряда укрепляет берег, является защитным и водоохранным элементом рельефа, да и наличие в ней твердых строительных отходов (ТБО) не является негативным фактором, а устоявшейся мировой практикой создания основания рельефного ландшафта. Но сотрудники администрации теперь уже в присутствии чиновников из Смольного снова подтвердили: вал вместе с деревьями придется ликвидировать. Судя по решению, которое вынесла комиссия, мотивировали они это в том числе необходимостью выполнить решение суда по иску районного прокурора Павла Хлебковича. По итогам Тихонова послала прокурору письмо, в котором попросила предоставить ей материалы проверки, но ответ пока не получила.

В материалах дела говорится, что прокуратура провела проверку и установила факт наличия несанкционированно размещенных отходов в рекреационной зоне Невской губы Финского залива на участке площадью примерно 3,27 га. Упоминания о деревьях нет и тут. Суд с доводами согласился и обязал администрацию ликвидировать свалку в течение шести месяцев. Хотя закупку в итоге объявили только через восемь — в апреле 2020-го.



Комментировать информацию о том, что деревья на участке действительно приписали к мусору, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красносельского района Олег Савелов по телефону отказался и предложил направить официальный запрос на почту. Оперативно ответить на него в администрации не смогли. В комитете по благоустройству рассказали, что их о планируемой вырубке леса официально так и не проинформировали — от администрации района они получали только адресную программу ликвидации свалок на 2020 год. «На 10.07.2020 проектно-сметная документация на рассмотрение в Комитет не поступала. Соответственно Комитет не выдавал порубочные билеты на зеленые насаждения в пределах данной территории», — сообщили там.

Судя по всему, временно задержать вырубку леса, как ни странно, помогла петербургская антимонопольная служба. Нарушения в закупках Красносельского района на ликвидацию свалок она уже находила в прошлом году, и в этом без них опять не обошлось. Жалобы пришли сразу от двух участников аукциона. Сначала ведомство провело внеплановую проверку и нашло нарушения в инструкции на заполнение заявки на участие в аукционе, а потом еще и в списке требований к заказчику, из-за чего решило возбудить дело об административном правонарушении. Новый аукцион проведут только после того, как администрация Красносельского района документально подтвердит УФАС, что все нарушения устранила. Крайний срок — 29 июля.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»