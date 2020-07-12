300 лишних деревьев. В Петербурге несанкционированная свалка перепуталась с лесом
Жители Красносельского района могут лишиться еще одной прогулочной зоны. Участок с сотнями деревьев вдоль берега Финского залива вошел в план ликвидации несанкционированной свалки.
Планы администрации Красносельского района Петербурга все-таки прислушаться к жителям и благоустроить берег Финского залива в рамках исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны материализоваться 20 июля. Главная интрига: какой эскизный проект вынесут на общественное обсуждение. Дело в том, что жители, мнение которых вроде как должны учитывать, при разработке концепций уделяли внимание гряде деревьев вдоль Балтийского бульвара. Администрация района о ней тоже знает — гряду включили в адресную программу по ликвидации свалок на 2020 год.
Прибрежный участок Финского залива, протянувшийся вдоль Балтийского бульвара в Красносельском районе — или Каменный Берег, как называют его местные жители из-за характерной каменной наброски берегоукрепления — уже давно используется для прогулок. Несмотря на неухоженность и необустроенность, это один их двух выходов к морю в районе, и горожане его очень ценят. Прямо у воды небольшой пляж, каменный мыс, а поодаль — гряда деревьев, растянувшаяся на разновысотном намывном земляном валу вдоль береговой линии почти на полкилометра. Как отмечают жители района, деревьям этим больше 20 лет, они уже выше 10 метров.
О том, что вал планируют снести вместе со всеми зелеными насаждениями, активисты местного общественного объединения «Сохраним Береговую линию ЮЗ/Юго-Запад СПб» узнали совершенно случайно: «Обратили внимание на закупку районной администрации по ликвидации свалки на этом участке. Там упоминалось некое выравнивание земли «механизированным способом», — говорят они. Понять, что это значит, было сложно: в документации не было ни проекта, ни обозначенных на карте границ, ни какого-либо упоминания о запланированной рекультивации. Публичные обсуждения также не предполагались. Но в конце апреля на личном приеме начальник отдела благоустройства районной администрации Олег Савелов все популярно объяснил. «Подтвердил, что вместе со строительной свалкой уничтожат деревья», — рассказывают жители.
За судьбу береговой линии Финского залива жители Красносельского района борются уже почти год. В январе они выстроились цепью вдоль Жемчужного пляжа, расположенного у противоположного берега Дудергофского канала, привлекая внимание властей к проблеме со строительством дороги, которое предполагает его уничтожение. На месте пляжа уже появилась четырехполосная магистраль — местные прозвали ее «дорогой в никуда» или «космодромом» Черокова. Дорога заходит в Финский залив и, по мнению жителей, нарушает как логику берегопользования, так и Водный кодекс, о чем есть предписание Росприроднадзора. Положение грозит усугубиться, когда появится еще одна магистраль — «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте.
Шансы на то, что ситуация изменится, появились, когда администрация Красносельского района «по многочисленным просьбам жителей» включила территории вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова и Маршала Захарова, береговой линии Невской губы в проект адресной программы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям пообещали пешеходную зону, озеленение, установку малых архитектурных форм, освещение и устройство игровых и спортивных зон.
Так называемое «общественное техническое задание» на проект благоустройства территории райадминистрация уже получила от местных и передала в работу подрядчику, который должен представить эскизный проект территории на общественное обсуждение 20 июля. Что в нем в итоге окажется — интрига. Ведь все концепции, которые представили жители и привлеченные ими студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) предполагают сохранение деревьев на месте вала. То же самое и в проекте международного бюро MLA+, разработанном по заказу комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Закcобрания. Более того — прямо сейчас деревья стоят в очереди на инвентаризацию зеленых насаждений. Местные жители подали заявку еще в феврале, и до 30 сентября деревья обследуют сотрудники Комитета по контролю за имуществом с целью включения их в список зеленых насаждений общего пользования.
Проектная документация в закупке на ликвидацию свалки позже все-таки появилась. В ней речь идет об участке площадью 1,79 га. В его границы на приложенных к проекту схемах тот самый земляной вал с деревьями полностью попадает. Состав земли описывается так: 80% грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, 15% — отвалов несортированных строительных отходов, 5% — других отходов. Говорится о ломе асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, отходах строительного щебня, ломе железобетонных изделий, брусчатки, бортовых и булыжных камней.
Но сколько бы вы ни вчитывались в документы, упоминания о том, что в этом месте есть еще и деревья, вы не найдете, хотя состояние флоры охарактеризовали достаточно четко: «На участке имеется небольшое количество зеленых насаждений, среди которых преобладает сорная травянистая растительность. Ценных и охраняемых видов растений на рассматриваемом участке не зарегистрировано». Как сказано в документах, участок в итоге примет вид, «пригодный для хозяйственного использования по назначению». Землю нужно выровнять, а вокруг рамочкой посадить газон. Работы на 28,8 млн рублей необходимо закончить до 1 декабря 2020-го.
Чтобы показать масштаб грядущей экологической катастрофы, возмущенные жители отправились пересчитывать растения. Набралось около 300 только тех, что больше 15 сантиметров в диаметре, еще втрое больше деревьев поменьше и высотных кустарников. От имени общественных объединений «Сохраним Береговую линию ЮЗ / Юго-Запад СПб», «Деревья Петербурга» и «Сохраним Южно-Приморский парк» они обратились к депутату Надежде Тихоновой.
В июне на место выехала профильная комиссия Закcобрания по экологической защите населения. Помимо круглой цифры у активистов была еще и экспертная оценка от кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ: о том, что гряда укрепляет берег, является защитным и водоохранным элементом рельефа, да и наличие в ней твердых строительных отходов (ТБО) не является негативным фактором, а устоявшейся мировой практикой создания основания рельефного ландшафта. Но сотрудники администрации теперь уже в присутствии чиновников из Смольного снова подтвердили: вал вместе с деревьями придется ликвидировать. Судя по решению, которое вынесла комиссия, мотивировали они это в том числе необходимостью выполнить решение суда по иску районного прокурора Павла Хлебковича. По итогам Тихонова послала прокурору письмо, в котором попросила предоставить ей материалы проверки, но ответ пока не получила.
В материалах дела говорится, что прокуратура провела проверку и установила факт наличия несанкционированно размещенных отходов в рекреационной зоне Невской губы Финского залива на участке площадью примерно 3,27 га. Упоминания о деревьях нет и тут. Суд с доводами согласился и обязал администрацию ликвидировать свалку в течение шести месяцев. Хотя закупку в итоге объявили только через восемь — в апреле 2020-го.
Комментировать информацию о том, что деревья на участке действительно приписали к мусору, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красносельского района Олег Савелов по телефону отказался и предложил направить официальный запрос на почту. Оперативно ответить на него в администрации не смогли. В комитете по благоустройству рассказали, что их о планируемой вырубке леса официально так и не проинформировали — от администрации района они получали только адресную программу ликвидации свалок на 2020 год. «На 10.07.2020 проектно-сметная документация на рассмотрение в Комитет не поступала. Соответственно Комитет не выдавал порубочные билеты на зеленые насаждения в пределах данной территории», — сообщили там.
Судя по всему, временно задержать вырубку леса, как ни странно, помогла петербургская антимонопольная служба. Нарушения в закупках Красносельского района на ликвидацию свалок она уже находила в прошлом году, и в этом без них опять не обошлось. Жалобы пришли сразу от двух участников аукциона. Сначала ведомство провело внеплановую проверку и нашло нарушения в инструкции на заполнение заявки на участие в аукционе, а потом еще и в списке требований к заказчику, из-за чего решило возбудить дело об административном правонарушении. Новый аукцион проведут только после того, как администрация Красносельского района документально подтвердит УФАС, что все нарушения устранила. Крайний срок — 29 июля.
Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»