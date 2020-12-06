О будущем Парка Академика Сахарова жителей Калининского района в очередной раз спросили 3 декабря. Прошлая попытка мало того, что споткнулась о ботов, так еще и проходила под истерику ликвидаторов последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Администрация района нарушила сложившуюся в Петербурге практику: пользователей соцсетей не поставили перед фактом, а предложили оценить две противоречивые идеи. На одной стороне ринга детские площадки, на второй — амфитеатр-мемориал.

Существующие сейчас мемориалы «Жертвам радиационных аварий и катастроф» и «Колокол мира» в Парке Академика Сахарова так или иначе свяжет аллея. Первый вариант: выложить плиткой дорожку шириной 6 метров, высадить по бокам кусты сирени, а в центре — цветник. Во втором плитка расползается уже на 12 метров, в комплекте с ней идет площадка с открытым амфитеатром высотой 2 метра, в перспективе еще скульптура и металлическая композиция «Листок жизни».



Из трех десятков комментариев, появившихся под постом за сутки, ясно: амфитеатр для местных кажется подобием «кладбища», «вычурной пиалы для доморощенных райдеров», «дикого сооружения» и «пепельницы». Правда, общее — убрать из концепции плитку, оставить парк в покое и ограничиться высадкой деревьев — звучит так же громко.

Не то чтобы подрядчик никак не мог определиться и специально для голосования потратил силы на два проекта. Просто изначально предполагалось, что в разработке идеи будет активно участвовать союз общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль».

Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству

Парк на территории МО «Финляндский округ» вообще прочно связали с памятью жертв радиации еще до того, как его назвали именем одного из создателей первой советской водородной бомбы. В 1988 году установили памятник «Колокол мира», посвященный жертвам атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в 2003-м — открыли мемориал жертвам радиационных аварий и катастроф. В апреле 2015 года, к 30-летию со дня катастрофы на ЧАЭС, установили закладной камень для аллеи ликвидаторов-чернобыльцев, но к реализации дело сдвинулось только через 4 года. Накануне губернаторских выборов временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов услышал жалобы «Союза Чернобыль» и указал профильным органам представить согласованное предложение по части содержания памятников и восстановлению пространства.



Генподрядчик — ФБГУ «Рослесинфорг» — получил от ГКУ «Центр комплексного благоустройства» контракт на 14,5 млн и дружелюбно пригласил к участию общественную организацию. Архитектурное бюро «АрхКомплекс» придумало, как вписать в парк площадку-мемориал и скамейки с символами «Листков жизни». Визуализацию амфитеатра летом опубликовали правительственные СМИ.

В ноябре участников проектирования пригласили на совещание в комблаг. «Там я выступал с докладом, выступало с докладом бюро, которое занималось проектированием. Мы показали, что все есть: вот документы, вот подписи, замечаний нет, что пора работать — хотели, чтобы аллея появилась к 35-летию со дня чернобыльской катастрофы, в 2021 году, — рассказывает председатель правления союза Василий Найда. — И вдруг мы обнаружили, что все документы комитет для согласования представил выше на утверждение. А наш проект даже не предложил».

В материалах проекта переустройства парка, который 19 ноября представила на общественный суд администрация Калининского района, амфитеатра тоже не оказалось. Была та самая 6-метровая аллея и множество площадок для детей и занятий спортом. Концепция ожидаемо вызвала гнев «Союза Чернобыль», но вместе с тем не нашла положительных откликов и у жителей. Петербуржцы просили отказаться от плитки, излишнего детского оборудования и вместо аллеи сохранить деревья.



Неизвестно, каким образом в этой ситуации выкручивался бы комблаг, но пост вдруг резко наполнился положительными комментариями и сотнями «лайков». Подвох был настолько заметным, что закрыть глаза было бы просто глупо. «Из-за участия в голосовании подозрительных аккаунтов и накрутки голосов, что подтвердила техподдержка социальной сети «ВКонтакте», результаты были аннулированы», — сообщили в ведомстве. Среди членов сообщества администрации Калининского района обнаружили 5 тысяч ботов.

В комблаге кивнули в сторону комитета по градостроительству и архитектуре, который в августе отказался утверждать в парке амфитеатр. «КГА пришел к выводу о несоответствии предлагаемых проектных решений назначению и местоположению участка, особенностям территории и характеристикам окружающей застройки и рекомендовал откорректировать проектные решения в более лаконичном стиле, с применением малых архитектурных форм минималистичного дизайна, соответствующем эстетике современного петербургского стиля с учетом существующей перегруженности парка монументальной скульптурой», — сообщили в комблаге. Но, не ограничиваясь этим, между делом заметили: пост с визуализацией амфитеатра еще летом появился в сообществе «Парк Академика Сахарова» и получил от жителей одни только негативные отзывы. Зато переделанная «Рослесинфоргом» концепция, которую в ноябре и показали пользователям «ВКонтакте», успешно согласована с КГА.

Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству Фото: Комитет по благоустройству

Очередное совещание по вопросу благоустройства парка должно было пройти до наступления зимы — препоной стал сфальсифицированный кем-то опрос жителей. В администрации Калининского района рассказали, что теперь ищут новую цифровую площадку для общественных обсуждений. Ей могут оказаться либо порталы Единой карты петербуржца и Госуслуг, либо новый сайт городского правительства. Публикацию поста от 3 декабря, с противоречащими друг другу идеями, объяснили желанием собрать как можно больше мнений и подчеркнули, что в данной ситуации выступают в качестве парламентариев. Каждый адекватный комментарий обещают передать в комблаг.

Целеполагание, правда, вызывает сомнения. Ведомство, например, интересовалось мнением жителей по поводу проектирования сквера Володина, но возмущение огромным количеством плитки пока не дало никакого эффекта. В некоторых районах петербуржцы добивались у города так называемого соучаствующего проектирования — пытались сформировать общественные технические задания, которые, по их мнению, и нужно было отдавать подрядчикам. Но в комблаге «Фонтанке» прямо поясняли: мнения жителей, высказанные в ходе общественных обсуждений, носят рекомендательный характер, а для совместного проектирования в Петербурге есть только программа «Твой город». Но и ее пока за пределы окрестностей новых ЖК на Охте распространять не собираются. Впрочем, 1 декабря в Петербурге заработал крупнейший в России Центр управления регионом — теперь две сотни человек из «Невской ратуши» должны будут «корректировать» и анализировать городскую реальность, наблюдая за общественным мнением граждан.

