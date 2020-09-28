Кинетические скульптуры, велодорожки, экотропы и яблони. За проект общественного пространства на набережных рек Охты и Оккервиль благодарят застройщика. Об участии активистов в создании аналогичных проектов в масштабах города пока молчат.

Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город»

На выездном совещании проекта “Твой город” журналистам показали концепцию проекта благоустройства набережных рек Охта и Оккервиль. Беспорядочные заросли деревьев хотят дополнить тремя сотнями новых посадок, - березы, каштаны и даже яблони. В парке будут освещенная велодорожка, экотропа и площадка для наблюдения за птицами. Разрабатываемый проект семь раз обсуждали с местными жителями. Но о распространении такой практики за пределы Красногвардейского района речи пока не идет.

Эскиз общественного пространства на берегах рек Охта и Оккервиль впервые показали широкой общественности 28 сентября. Пока замгендиректора компании-проектировщика “Проектные решения” под прицелом телекамер показывал карту со схемой, председатель комитета финансов Алексей Корабельников довольно кивал.



В Петербурге проект “Твой город” реализуют комитет по благоустройству и комитет финансов. В рамках программы общественные пространства создаются в формате соучаствующего проектирования - концепция территории формируется на встречах, на которые приходят местные жители, активисты, эксперты, проектировщики, представители власти и инвесторы. В итоговом проекте должно учитываться мнение всех заинтересованных сторон. Впервые проект запустили в январе 2020 года, пилотной территорией стал Красногвардейский район. На строительство парка планируют потратить 100 млн рублей, половину затрат должен взять на себя инвестор - компания AAG.

В проекте бюджета на следующий год комитету по благоустройству выделили 50 млн на одну только Охту - довольно лихо, если учесть, что из “зеленых программ” хотят вырезать больше 3 млрд. Отдельной статьи для программы “Твой город” в бюджете вы не найдете - хоть парк и создается вместе с жителями, он финансируется в рамках создания “Комфортной городской среды”.

Концепция в итоге получилась такой, что и этих денег на пространство, может, не хватит. На прибрежной территории между мостом Шаумяна и Заневским проспектом площадью 4,4 га видят три функциональные зоны. Первая - на левом берегу Охты от моста Шаумяна до Уткина моста - будет играть событийно-досуговую роль. На месте находящихся там сейчас двух парковок появится небольшой амфитеатр, крытый променад для уличных выставок, спортивная и игровая зоны, качели с навесами и смотровые площадки у воды, туалет и контейнерное кафе. Сквозь пространство пройдут дорожки для пешеходов и велосипедистов, их оснастят парковками и пит-стопами. Транзитную и досуговую зоны разделят зеленые посадки.



Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город»

Участок на левом берегу реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста назвали “придомовой-транзитной”. Из-за соседства с жилыми домами ее хотят сделать менее шумной и приспособить для отдыха тех, кто живет по соседству, - там установят скамейки, воркаут-площадку и игровую зону в стиле “эко”. До Заневского проспекта протянут беговую и велодорожку.



“Созерцательно-природную” роль приготовили для третьей зоны - на правом берегу реки Оккервиль. Экологи обнаружили там столетние яблони и 24 вида птиц, так что существующий ландшафт изменят минимально. По протоптанным дорожкам проложат приподнятые над корнями деревьев экотропы, на берегу оборудуют смотровые площадки и пространства для отдыха, а ближе к Малой Яблоновке - зону для выгула собак. Ее размещают отдельно, чтобы собачники не ссорились с бегунами и семьями, - подчеркивают проектировщики.



Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город»

Элементы благоустройства тянут для парка уровня не районного, а городского значения - площадки для отдыха с современными навесами, столами для настольных игр, подвижными кинетическими скульптурами и качелями. На фонарных столбах - камеры видеонаблюдения, у дорожек - интерактивная сенсорная панель для навигации, чтобы никто не заблудился. Вместо привычного для петербургских дворов резинового покрытия на площадке положат гальку - проектировщики поясняют, что полимеры на земле летом могут вызвать у детей тепловой удар. Концепцию рисовали с мая - сначала территорию исследовали экологи, потом проводился опрос среди жителей. Для учета пожеланий местных потребовалось 7 сессий, на каждую из которых звали горожан.



Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город» Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город» Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город» Фото: предоставлено координаторами проекта «Твой город»

На фоне других городских проектов благоустройства Охта и Оккервиль выделяются уже на уровне описания. Место это почти не будут лишать имеющейся растительности, в отличие, например, от Красносельского района - там жителей не порадовала идея снести триста деревьев для строительства пешеходной зоны у берега Финского залива. Здесь же из 1871 существующей посадки спилят только 126, но посадят 309 новых: рябины, березы, каштаны, черемуху и даже яблони сорта “Слава победителям”. Наполнение пространства диссонирует со сквером Володина в устье Смоленки, проект которого вызвал у василеостровцев вопросы из-за большой площади плиточного мощения.

Жители Василеостровского района и Красносельского районов в этом году, к слову, тоже настаивали на соучаствующем проектировании - пытались сформировать общественные технические задания, которые, по их мнению, и нужно было отдавать подрядчикам. Но в комблаге “Фонтанке” тогда поясняли: мнения жителей, высказанные в ходе общественных обсуждений, носят рекомендательный характер, а для совместного проектирования в Петербурге есть только программа “Твой город”. На вопрос о том, планируется ли расширять проект на другие районы города, председатель комфина Алексей Корабельников на выездном совещании 28 сентября промолчал.

Ответить вызвался Евгений Разумишкин: “Расширить - не знаю, но Красногвардейский район готов участвовать и дальше”, - торжественно заявил он. Координаторы проекта же повторяют: идея пока пилотная, и говорить о ее будущем, скорее всего, можно будет только после первой реализации.

Счастливчика для обкатки “Твоего города” выбрали еще в январе. Как пояснили в комфине, условий было два: как минимум 30% средств, затрачиваемых на соучаствующее создание парка, должны выделяться не за счет городского бюджета, а инвестор берет на себя разработку проектно-сметной документации и финишное благоустройство: озеленение, дорожки, малые архитектурные формы, освещение и так далее. Из 18 райадминистраций заявки в комитет подали только три: Кировского, Красногвардейского и Пушкинского. Победу в итоге одержало пространство, заключенное между четверкой новых жилых комплексов: берега Охты и Оккервиля застраивают девелоперы AAG, Bonava и “Росстройинвест”.

“Это вопрос инвестора. Инвесторы молодцы, здесь мы договаривались изначально, когда поднимали флагманский проект реки Охты”, - раскрыл Евгений Разумишкин причину своего успеха. “Капитализация, конечно, безусловно, - квартиры дороже станут. И народ по-другому относится к этим застройщикам, потому что они соблюдают социальную ответственность. Не просто, как некоторые, пришли, понастроили, убежали...” - добавил он. Свое предположение о будущем расширении программы высказал туманно: “Тяжело найти другого инвестора, кроме застройщика, на такие проекты. Наверное, можно... есть же Газпром... Но тяжело”.



Елизавета Ивантей, “Фонтанка.ру”