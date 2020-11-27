Фото: «Фонтанка.ру»

В поисках соучастников

В январе 2020 года президент Владимир Путин посетил Красногорск. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев показал ему Центр управления регионом: опен-спейс, 20 человек за компьютерами, стук клавиатуры, большие экраны, графики. В сюжете Первого канала молодая девушка рассказывает, что она отрабатывает жалобу от жителя на сломавшийся светофор, в течение суток его должны привести в рабочее состояние. Путин ходит между компьютеров и даже дает совет одному из сотрудников: надо бы у заявителя спросить, доволен ли он решением проблемы — заасфальтированной ямой.



«Меня порадовало, — говорит президент журналистам, — что люди, которые с претензиями обращались к власти, стали участниками решения проблем». В этом же сюжете он еще отвечает на вопрос сотрудников, которым разрешили пообщаться с главой государства, о том, зачем нужно голосование по поправкам в Конституцию, ведь Государственная дума и так их примет. Путин объясняет: если народ скажет «да», подпишет документ, «нет» — оставит без автографа. Это, правда, уже другая история или почти другая.

Спустя несколько дней после визита стало известно, что замначальника управления общественных проектов администрации президента Алексей Гореславский возглавит недавно созданное московскими властями АНО «Диалог». «Президенту понравился ЦУР в Московской области, и он поручил распространить этот опыт на другие регионы, создать такие же ЦУРы по всей стране, чтобы они помогали получать от населения обратную связь и решать по итогам обратной связи обозначенные проблемы», — говорит «Фонтанке» один из кураторов проекта Владимир Табак. Табак — выходец из прокремлевских движений, начал политическую карьеру как создатель календаря с поздравлением Путина от полуобнаженных студенток журфака МГУ, в последнее время курирует интернет-проекты администрации президента, в том числе занимался продвижением Путина на последних президентских выборах и Александра Беглова на губернаторских выборах в Петербурге.



К весне стало понятно, что страна будет жить по новым правилам, и АНО «Диалог» начало работать с информацией о коронавирусе: искать фейки и модерировать информацию, выдаваемую оперативными штабами. Создание региональных ЦУРов было поставлено на паузу. Затем создателей «Диалога» от дел отвлекло голосование по поправкам к Конституции, к сопровождению которого они были привлечены.

Мутная вода

В основе системы мониторинга, которую будут использовать ЦУРы, — уже знакомая в Петербурге программа «Инцидент-менеджмент», разработанная компанией «Медиалогия». Цифровой алгоритм позволяет искать через соцсети проблемы, на которые жалуются жители. Система индексирует их автоматически и отправляет чиновникам, те должны оперативно отчитаться о решении. Нечто подобное используют, например, в «Твиттере» ряд коммерческих компаний: при упоминании названия организации и жалобы на сбой в комментариях отписывается представитель компании с ее официальной страницы и предлагает решить возникший вопрос.

Программу «Медиалогии» начали использовать в регионах несколько лет назад, на практике оказалось все немного сложнее. Чиновникам Татарстана, например, однажды пришлось отрабатывать комментарий «почему вода такая грязная» под постом девушки, которая опубликовала фото ног во время принятия ванны.



«Теоретически такие ситуации возможны, но решения принимать по ним должны модераторы — потенциальные инциденты проходят предварительную проверку», — поясняет Табак.

В Петербурге «Инцидент-менеджмент» запустили перед губернаторскими выборами 2019 года. Как утверждают московские технологи, работавшие в штабе Александра Беглова, петербургские власти тогда не решились внедрять программу повсеместно и тестово подключили ее только к странице врио губернатора во «ВКонтакте». Получился красивый предвыборный ход: чиновники администраций районов, муниципалитетов, комитетов правительства ежедневно отписывали ответы на жалобы жителей, поступавшие в комментариях, и личные сообщения, а сам кандидат ездил по городу и рекомендовал обязательно писать ему обо всех насущных проблемах — он решит. Подготовку ответов поручили сотрудникам пресс-служб администраций районов, в наиболее загруженных жалобами комитетах появился отдельный сотрудник, который помимо основной работы занимался еще и разбором поступающих сообщений.



В выборный год на страницу Беглова, впрочем, писали не только те, у кого были действительно важные проблемы, но и тролли и недовольные врио губернатора в целом. Через месяц после начала работы «Инцидент-менеджмента» выяснилось, что несколько десятков оппозиционных активистов получили «бан» на странице Беглова.

Миллиарды за спокойствие

К осени 2020 года судьба ЦУРов стала более конкретной: Министерство цифрового развития определило субсидию АНО «Диалог Регионы» 23,1 млрд рублей. На эти деньги 1 декабря в стране откроется 83 ЦУРа. Самый большой запланирован в Петербурге (в Московской области уже действует ЦУР, созданный губернатором Воробьевым, в Москве также существует своя система обратной связи).

Часть средств бюджета АНО «Диалог Регионы» потратит на покупку лицензии «Медиалогии» (до этого компания пилотно предоставляла регионам «Инцидент Менеджмент» бесплатно, говорит Табак). По всей видимости, речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Для сравнения: Россельхозбанк весной 2019 года купил право пользоваться программой за 47 млн рублей.



Основные затраты уйдут на зарплаты. Так, в Петербурге уже наняты на работу 43 сотрудника (зарплата — рыночная, 70–100 тысяч рублей, утверждают собеседники «Фонтанки»). В ближайшее время штат может увеличиться. На аренду офиса тратить средства не пришлось — администрация Петербурга выделила площади в правительственном комплексе «Невская ратуша». Пока новоиспеченные сотрудники занимают помещение на первом этаже под горящей вывеской на стеклянной двери. В ближайшее время «цуровцев» могут рассадить еще и в зале на втором этаже, добавляет знакомый с ситуацией чиновник.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

«Вообще изначально центры управления регионами планировались не просто как функционал обратной связи, а как аналитика — в администрации президента посмотрели, что происходит на Дальнем Востоке или в других проблемных регионах, и поняли, что они не владеют информацией, чиновники на местах доносят до центра искаженную реальность. Поэтому важная часть работы — это аналитика», — говорит собеседник «Фонтанки», знакомый с деятельностью по созданию ЦУР. По его словам, уже несколько месяцев советница губернатора Елена Никитина, которой поручили руководить ЦУРом в Северной столице, ищет грамотных аналитиков, экспертов, специалистов по SMM. «Нужны такие, чтобы могли отличить депутата Четырбока от депутата Цивилева. Умели грамотно писать и в целом были адекватными. Как вы понимаете, таких поискать еще нужно», — добавляет он.



Часть трудоустроенных в АНО «Диалог Регионы» сотрудников уже работали на Смольный — под началом Никитиной они развивали сетку телеграм-каналов, говорит еще один собеседник.

Помимо 43 человек, уже трудоустроенных в АНО, предполагается, что на ЦУР будут работать сотрудники комитета по территориальному развитию. Вице-губернатор Александр Бельский подтвердил «Фонтанке», что в ведомстве займутся аналитической работой минимум 10 госслужащих, которые будут собирать информацию по разным направлениям. В распоряжении «Фонтанки» есть схема, согласно которой почти у каждого из этих аналитиков будут в подчинении 13–14 человек. Предположительно два человека будут заниматься мониторингом показателей эффективности работы губернатора, мониторингом общественного мнения и оценкой рисков. Как утверждает один из кураторов ЦУРов, Владимир Табак, проект не будет использован на выборах, но будет способствовать улучшению эффективности управления городом. По мониторингу проблем в районах города и отраслях городского хозяйства будет понятно, кто где недорабатывает. На основе данных аналитики главам регионов будут предлагать принять решения об увольнении профильных чиновников.



схема работы Центра управления регионом

Группа коррекции

На первом этаже комплекса «Невская ратуша» горит зелено-синей подсветкой надпись «Центр управления регионом». За стеклянной дверью — деревянная стойка-ресепшн, справа и слева ряды компьютеров. За прозрачной перегородкой видно, что трудятся за ними несколько человек. Все в масках, белых рубашках. Два дня назад представителей администраций районов и комитетов собрали здесь и показали презентацию проекта. «У вас несколько дней, чтобы попрощаться со своими прежними местами работы», — вспоминает участник встречи слова представителя комитета по территориальному развитию. Будущим «цуровцам» объясняли, что теперь их местом службы станет «работа мечты».

Еще одну группу, которой предстоит трудиться в ЦУРе, его руководители между собой называют «группа коррекции». Именно ее сотрудникам предстоит отвечать на жалобы жителей и таким образом «корректировать общественное мнение». Поначалу, как говорят собеседники «Фонтанки», жалобы будут отрабатывать все так же — собирать информацию со страницы губернатора «ВКонтакте» и из групп органов исполнительной власти, затем, если процесс наладится, то в мониторинг войдут и «Твиттер», и Facebook, и «Одноклассники», и «Инстаграм».

Всего в ЦУРе будет работать до 200 человек (пока обговорена численность в 120 человек, но штат будет расширяться, говорит источник). Собеседники «Фонтанки» утверждают: ничего общего с ольгинской «фабрикой троллей» проект не имеет, если, конечно, не начать использовать его в политических целях.

Ксения Гинзбург, специально для «Фонтанка.ру»

