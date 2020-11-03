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03.11.2020 13:45
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Грузчик нашёл способ стать миллионером в сейфе ресторатора в Петербурге. После жизни на широкую ногу его ждет колония

Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор грузчику, для которого непреодолимым искушением стал сейф с деньгами начальства. Вспоминать две недели жизни миллионером в ближайшее время ему предстоит в колонии.

О приговоре Умидиллу Самиеву 3 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он приехал в Петербург на заработки, до середины лета работал грузчиком в ресторане Harvest на проспекте Добролюбова, однако 17 июля решил самостоятельно вознаградить себя за труды.

Установлено, что в половине шестого утра он остался в ресторане без присмотра, отыскал ключ и открыл сейф в офисе. Добычей стали чуть больше 300 тысяч заведения и 4 миллиона рублей, которые принадлежали владельцу лично. На дорожку 33-летний работник прихватил 28 тысяч из кассы в зале. Через две недели его задержали в Москве, часть денег уже была потрачена.

В суде Самиев признал вину, раскаялся и расписался в слабости: деньги стали непреодолимым искушением. Он предложил отработать похищенное, но суд решил, что силу воли лучше воспитает реальный срок. Самиева приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима.

Ресторан Harvest шеф-повара Дмитрия Блинова попал на 92-ю строчку в сотне лучших ресторанов мира The World's best restaurants. О первом подобном успехе петербургской кухни Блинов рассказывал «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Soratnik
Что делали якобы личные деньги владельца в сейфе заведения?
Если они его личные, то задекларированы, я надеюсь?
sektor7
Лучше бы домой все перевёл.
Оттуда деньги не изъять. А тут через 1,5 года на удо
263877541
Достучался до небес
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