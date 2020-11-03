Грузчик нашёл способ стать миллионером в сейфе ресторатора в Петербурге. После жизни на широкую ногу его ждет колония
Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор грузчику, для которого непреодолимым искушением стал сейф с деньгами начальства. Вспоминать две недели жизни миллионером в ближайшее время ему предстоит в колонии.
О приговоре Умидиллу Самиеву 3 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он приехал в Петербург на заработки, до середины лета работал грузчиком в ресторане Harvest на проспекте Добролюбова, однако 17 июля решил самостоятельно вознаградить себя за труды.
Установлено, что в половине шестого утра он остался в ресторане без присмотра, отыскал ключ и открыл сейф в офисе. Добычей стали чуть больше 300 тысяч заведения и 4 миллиона рублей, которые принадлежали владельцу лично. На дорожку 33-летний работник прихватил 28 тысяч из кассы в зале. Через две недели его задержали в Москве, часть денег уже была потрачена.
В суде Самиев признал вину, раскаялся и расписался в слабости: деньги стали непреодолимым искушением. Он предложил отработать похищенное, но суд решил, что силу воли лучше воспитает реальный срок. Самиева приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима.
Ресторан Harvest шеф-повара Дмитрия Блинова попал на 92-ю строчку в сотне лучших ресторанов мира The World's best restaurants. О первом подобном успехе петербургской кухни Блинов рассказывал «Фонтанке».