«Виктора Черномырдина» погоняли по Петербургу для удобства Путина

Ледокол «Виктор Черномырдин», который планируется в торжественной обстановке 3 ноября сдать в присутствии президента Владимира Путина, переместился к Морскому фасаду.
По данным сервиса Marin Traffic, перед тем как занять удобную позицию у причала, ледокол успел постоять в Угольной гавани и побывать на испытаниях в море.
Как и писала «Фонтанка», ледокол будет сдан в Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти экс-премьера. Пресс-секретарь президента официально подтвердил ТАСС поездку президента в Северную столицу и его участие в церемонии поднятия флага.
Строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику еще в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го. Потом сместили на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт».
Президент Владимир Путин тепло отзывался о бывшем премьер-министре Викторе Черномырдине, в честь которого назвали ледокол. На медиафоруме Общероссийского народного фронта президент признался, что тот сыграл позитивную роль в его жизни. А дома у него лежит подборка выступлений бывшего премьера, которую он «иногда посматривает».