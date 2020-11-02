«Виктора Черномырдина» погоняли по Петербургу для удобства Путина

Ледокол «Виктор Черномырдин», который планируется в торжественной обстановке 3 ноября сдать в присутствии президента Владимира Путина, переместился к Морскому фасаду.

По данным сервиса Marin Traffic, перед тем как занять удобную позицию у причала, ледокол успел постоять в Угольной гавани и побывать на испытаниях в море.

Как и писала «Фонтанка», ледокол будет сдан в Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти экс-премьера. Пресс-секретарь президента официально подтвердил ТАСС поездку президента в Северную столицу и его участие в церемонии поднятия флага.