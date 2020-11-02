FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 18:26
3
Печать

«Виктора Черномырдина» погоняли по Петербургу для удобства Путина

Ледокол «Виктор Черномырдин», который планируется в торжественной обстановке 3 ноября сдать в присутствии президента Владимира Путина, переместился к Морскому фасаду.

По данным сервиса Marin Traffic, перед тем как занять удобную позицию у причала, ледокол успел постоять в Угольной гавани и побывать на испытаниях в море.

Как и писала «Фонтанка», ледокол будет сдан в Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти экс-премьера. Пресс-секретарь президента официально подтвердил ТАСС поездку президента в Северную столицу и его участие в церемонии поднятия флага.

Строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику еще в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го. Потом сместили на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт».

Президент Владимир Путин тепло отзывался о бывшем премьер-министре Викторе Черномырдине, в честь которого назвали ледокол. На медиафоруме Общероссийского народного фронта президент признался, что тот сыграл позитивную роль в его жизни. А дома у него лежит подборка выступлений бывшего премьера, которую он «иногда посматривает».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

USSR_forever
Надо было назвать ледокол Ваучером... интересно, через сколько это корыто потонет? =)
perekuz
А я-то по заголовку решил, что гоняли по Невскому, а потом перегнали к Константиновскому дворцу, оказалось - вовсе не так.
Old_Man
Хорошо что увековечат имя Виктора Степановича, хотя бы таким образом)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний