«Логистике и рознице нужно время на адаптацию». Мантуров объяснил перебои с поставкой лекарств в регионы перегруженностью дистрибьюции

Перебои с поставками лекарств в некоторые регионы России связаны с неготовностью дистрибуции к повышенному спросу. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 2 ноября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу, — цитирует Мантурова пресс-служба кабмина. — То же самое касается системы маркировки лекарств, поэтому в текущих условиях принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы».