«Логистике и рознице нужно время на адаптацию». Мантуров объяснил перебои с поставкой лекарств в регионы перегруженностью дистрибьюции
Перебои с поставками лекарств в некоторые регионы России связаны с неготовностью дистрибуции к повышенному спросу. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 2 ноября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу, — цитирует Мантурова пресс-служба кабмина. — То же самое касается системы маркировки лекарств, поэтому в текущих условиях принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы».
Также он сообщил, что производство лекарств для профилактики и лечения коронавируса в стране выросло на 110% к апрелю 2020 года. В частности, выпуск дексаметазона увеличился в 15 раз, олокизумаба — почти в 6 раз, а фавипиравира и гидроксихлорохина — в 2,5 раза.
Чтобы справиться с перебоями в поставках лекарств в разгар коронавируса, правительство перевело систему маркировки в «уведомительный» режим работы.
Кроме того, Минпромторг выявил в 20 регионах проблемы с наличием медицинского кислорода. По словам Мантурова, подключены ресурсы Фонда развития промышленности, которыми смогут воспользоваться производители кислорода в таких субъектах.