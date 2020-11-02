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02.11.2020 15:23
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«Логистике и рознице нужно время на адаптацию». Мантуров объяснил перебои с поставкой лекарств в регионы перегруженностью дистрибьюции

Перебои с поставками лекарств в некоторые регионы России связаны с неготовностью дистрибуции к повышенному спросу. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 2 ноября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу, — цитирует Мантурова пресс-служба кабмина. — То же самое касается системы маркировки лекарств, поэтому в текущих условиях принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы».

Также он сообщил, что производство лекарств для профилактики и лечения коронавируса в стране выросло на 110% к апрелю 2020 года. В частности, выпуск дексаметазона увеличился в 15 раз, олокизумаба — почти в 6 раз, а фавипиравира и гидроксихлорохина — в 2,5 раза.

Чтобы справиться с перебоями в поставках лекарств в разгар коронавируса, правительство перевело систему маркировки в «уведомительный» режим работы.

Кроме того, Минпромторг выявил в 20 регионах проблемы с наличием медицинского кислорода. По словам Мантурова, подключены ресурсы Фонда развития промышленности, которыми смогут воспользоваться производители кислорода в таких субъектах.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Надо учредить орден - "Герой адаптации" и награждать им посмертно.
spb7771250
Население, обрати внимание, что ваш Пересидент, кроме других "сомнительных" действий, активно вводит так называемые "частные налоги". Маркировка - это один из них!
Skazochny
Мантуров это тот который снимает номера по 1,8 млн в сутки?
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