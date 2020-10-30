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30.10.2020 19:04
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Минпромторг: В 20 регионах России есть проблемы с наличием медицинского кислорода

Минпромторг проверил все 85 регионов на наличие медицинского кислорода, необходимого при лечении тяжелых больных с коронавирусом. В 20 выявили проблемы, сообщил 30 октября глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, которые цитирует ТАСС, министерство в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатывает режим поставок.

«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — сказал он.

Среди регионов, где выявлены проблемы с производством и поставками медицинского кислорода в больницы, — Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край. На прошлой неделе СМИ писали о нехватке кислорода в Ростовской и Курской областях, но на этой их уже нет в списке регионов, в которых ведомство выявило сложности с поставками.

При этом Мантуров заверил, что в первом полугодии 2020-го было произведено около 4,5 млн куб. м медицинского кислорода в жидком виде и 64 тыс. т — в жидком виде. Это на 40% больше, чем было за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.

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Комментарии (3)

lamer
Вот вам и оптимизация, товарищи управленцы. Сэкономили на цехах по сжижению атмосферных газов. Не безумных денег на них уходило.
bombaleilo
Мантуров который на частном вертолёте летает?
victor_k
...Когда уже Мадам Арбидол сядет на скамью подсудимых?
Она своей "оптимизацией" заслужила пожизненное, как минимум.
...А лучше высшая мера.
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