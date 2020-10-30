Минпромторг: В 20 регионах России есть проблемы с наличием медицинского кислорода

Минпромторг проверил все 85 регионов на наличие медицинского кислорода, необходимого при лечении тяжелых больных с коронавирусом. В 20 выявили проблемы, сообщил 30 октября глава ведомства Денис Мантуров.



По его словам, которые цитирует ТАСС, министерство в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатывает режим поставок.



«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — сказал он.

