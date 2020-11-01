Нападение с ножом на прохожего на проспекте Науки попало на видео. Полиции это не помогло
Камеры уличного наблюдения в Калининском районе Петербурга не стали подспорьем для правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства нападения на прохожего. Мужчину избили и ударили ножом.
Видеозапись появилась в распоряжении «Фонтанки» 1 ноября. Набросившиеся на 53-летнего горожанина попали в объективы нескольких камер, но ни одна не дала возможности рассмотреть детали. Опознать злоумышленников можно разве что по приметным жилетам, которые, по словам очевидцев и самого пострадавшего, были оранжевого цвета, и по стремительности, с которой двое сначала бросились на мужчину с пакетом, а потом убегали с места происшествия.
«Фонтанка.ру»
После них осталась телескопическая дубинка. Пострадавший получил травмы головы, множественные ушибы и колото-резаную рану левого бедра. Удар ножом повредил мужчине артерию, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадавший рассказал, что под медицинскими масками не узнал тех, кто вечером 31 октября напал на него на проспекте Науки, 34.