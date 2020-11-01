Камеры уличного наблюдения в Калининском районе Петербурга не стали подспорьем для правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства нападения на прохожего. Мужчину избили и ударили ножом.



Видеозапись появилась в распоряжении «Фонтанки» 1 ноября. Набросившиеся на 53-летнего горожанина попали в объективы нескольких камер, но ни одна не дала возможности рассмотреть детали. Опознать злоумышленников можно разве что по приметным жилетам, которые, по словам очевидцев и самого пострадавшего, были оранжевого цвета, и по стремительности, с которой двое сначала бросились на мужчину с пакетом, а потом убегали с места происшествия.