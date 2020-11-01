Избитого прохожего с ножевым ранением увезли в больницу с проспекта Науки. Полиция ищет двоих в костюмах рабочих
Житель Калининского района Петербурга стал жертвой нападения неизвестных почти на пороге собственного дома. Двое в приметных костюмах орудовали ножом и телескопической дубинкой.
Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, накануне в семь вечера экстренные службы вызвали на проспект Науки, 34, где, по словам очевидцев, только что ранили мужчину. Прохожие успели увидеть двоих в сигнальных оранжевых жилетах, медицинских масках и чёрных куртках и шапках.
Избиение мужчины закончилось ударом ножа и побегом с места на белом «Хёндэ Солярисе». Установлено, что автомобиль принадлежит 29-летней петербурженке, зарегистрированной на улице Козлова.
После себя неизвестные оставили телескопическую дубинку и истекающего кровью 53-летнего жителя проспекта Науки, 32. Узнать нападавших он не смог, как и понять причину случившегося. Заявлений о пропавших личных вещах от него не поступало. Пострадавшего госпитализировали с множественной комбинированной травмой головы, сотрясением мозга, массой ушибов и колото-резаной раной левого бедра. Ударом ножа ему повредили артерию.
Врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, нападавших ищут.