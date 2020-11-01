Избитого прохожего с ножевым ранением увезли в больницу с проспекта Науки. Полиция ищет двоих в костюмах рабочих

Житель Калининского района Петербурга стал жертвой нападения неизвестных почти на пороге собственного дома. Двое в приметных костюмах орудовали ножом и телескопической дубинкой.



Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, накануне в семь вечера экстренные службы вызвали на проспект Науки, 34, где, по словам очевидцев, только что ранили мужчину. Прохожие успели увидеть двоих в сигнальных оранжевых жилетах, медицинских масках и чёрных куртках и шапках.



Избиение мужчины закончилось ударом ножа и побегом с места на белом «Хёндэ Солярисе». Установлено, что автомобиль принадлежит 29-летней петербурженке, зарегистрированной на улице Козлова.

