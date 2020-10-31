РПЦ предложила ввести во Франции закон об оскорблении чувств верующих и запретить карикатуры
Митрополит Иларион, викарий патриарха Московского и всея Руси, рассказал, какие шаги должна предпринять Франция в ответ на «трагические события» — прокатившиеся по стране убийства на религиозной почве из-за изображений пророка Мухаммеда.
«Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране — закон об оскорблении чувств верующих. И заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства», — заявил Иларион 31 октября в эфире телеканала «Россия 24».
В середине октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из России Абулах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. По делу об убийстве были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях и усилит работу с мусульманской общиной для создания правильной линии ислама.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом. После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар!» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.