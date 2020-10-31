МИД РФ: Россия окажет «всю необходимую помощь» Армении, если бои будут идти на территории страны. Республика просит военной поддержки
Россия готова оказать Армении «всю необходимую помощь» в том случае, если столкновения перейдут на территорию страны. Об этом 31 октября заявили в МИД РФ в ответ на письмо премьер-министра республики Никола Пашиняна с просьбой о поддержке.
Дипломаты подчеркнули, что РФ «подтверждает приверженность союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г.».
«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с. г.», — заявили в МИД РФ.
Ранее с просьбой о поддержке к Владимиру Путину обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посол республики уже уточнил РИА Новости, что речь идет в том числе о «возможной военной помощи».
В Кремле накануне заявили, что российские миротворцы могут появиться в регионе только при согласии обеих сторон конфликта.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.