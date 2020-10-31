МИД РФ: Россия окажет «всю необходимую помощь» Армении, если бои будут идти на территории страны. Республика просит военной поддержки

Россия готова оказать Армении «всю необходимую помощь» в том случае, если столкновения перейдут на территорию страны. Об этом 31 октября заявили в МИД РФ в ответ на письмо премьер-министра республики Никола Пашиняна с просьбой о поддержке.



Дипломаты подчеркнули, что РФ «подтверждает приверженность союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г.».

