Премьер-министр Армении обратился за помощью к Путину. Он опять пишет о террористах в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается 31 октября на сайте МИД страны.



«Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года», — говорится в письме.

