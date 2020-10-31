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31.10.2020 10:14
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Премьер-министр Армении обратился за помощью к Путину. Он опять пишет о террористах в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается 31 октября на сайте МИД страны.

«Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года», — говорится в письме.

Кроме того, Пашинян в очередной раз напомнил, что, по данным Армении, в Нагорном Карабахе воюют «иностранные вооруженные террористы с Ближнего Востока».

Накануне в Кремле заявили, что российские миротворцы могут появиться в регионе только при согласии обеих сторон конфликта.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.

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Комментарии (20)

ConnectingPpl
У России есть неплохая возможность попрактиковаться в использовании своих и сбитии чужих беспилотников - эти и нужно ограничиться. Сейчас все проблемы армян только от их действий.
Капитан Очевидность2
"Премьер-министр Армении обратился за помощью к Путину"

Если и помогать, то только живой силой. Соотечественников всех его на родину отправить. Пущай воюют там у себя за родину, за пашиняна сколько душе угодно.
Капитан Очевидность2
"Премьер-министр Армении обратился за помощью к Путину"

Ещё один попрашайка, чуть что, как запахло жареным к России бежит. У Сороса своего пусть помощи просит.
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