В Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Карабах

Российские миротворцы могут появиться в Нагорном Карабахе только при согласии обеих сторон конфликта. Такое условие назвали в Кремле 30 октября.

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — приводит слова пресс-секратаря президента РФ Дмитрия Пескова РБК.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph поддержал идею ввода российских сил в Нагорный Карабах и назвал это «оптимальным решением конфликта». При этом он подчеркнул, что миротворцы могут прийти, только если Азербайджан тоже согласится на это. Премьер Армении верит, что они могли бы гарантировать «невозобновление боевых действий».