В Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Карабах
Российские миротворцы могут появиться в Нагорном Карабахе только при согласии обеих сторон конфликта. Такое условие назвали в Кремле 30 октября.
«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — приводит слова пресс-секратаря президента РФ Дмитрия Пескова РБК.
30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph поддержал идею ввода российских сил в Нагорный Карабах и назвал это «оптимальным решением конфликта». При этом он подчеркнул, что миротворцы могут прийти, только если Азербайджан тоже согласится на это. Премьер Армении верит, что они могли бы гарантировать «невозобновление боевых действий».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.