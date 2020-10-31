«Не упоминай религию, Жириновский». Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского за критику его слов о событиях во Франции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 30 октября. «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — написал Кадыров. Он подчеркнул, что считает высказывания политика в свой адрес пиаром, а также добавил: «Не упоминай религию, Жириновский».

В конце заявления руководитель региона предостерег российских мусульман от необдуманных действий. «Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — объяснил Кадыров. Ранее глава Чечни, реагируя на события во Франции, высказался о президенте страны Эммануэле Макроне. Он назвал его «вдохновителем терроризма» из-за поддержки публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Жириновский раскритиковал комментарий Кадырова в адрес Макрона в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал лидер ЛДПР. При этом до этого высказывание главы Чечни также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил ему о главенствующей роли президента, что руководители регионов не могут заниматься внешней политикой и «ориентироваться надо именно на эту линию». Кадыров ответил, что в целом с ним согласен.