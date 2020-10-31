«Не упоминай религию, Жириновский». Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского за критику его слов о событиях во Франции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 30 октября.
«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что считает высказывания политика в свой адрес пиаром, а также добавил: «Не упоминай религию, Жириновский».
В конце заявления руководитель региона предостерег российских мусульман от необдуманных действий. «Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — объяснил Кадыров.
Ранее глава Чечни, реагируя на события во Франции, высказался о президенте страны Эммануэле Макроне. Он назвал его «вдохновителем терроризма» из-за поддержки публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.
Жириновский раскритиковал комментарий Кадырова в адрес Макрона в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал лидер ЛДПР.
При этом до этого высказывание главы Чечни также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил ему о главенствующей роли президента, что руководители регионов не могут заниматься внешней политикой и «ориентироваться надо именно на эту линию». Кадыров ответил, что в целом с ним согласен.
В середине октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из России Абулах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. По делу об убийстве были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях и усилит работу с мусульманской общиной для создания правильной линии ислама.