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30.10.2020 16:19
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Землетрясение в Эгейском море коснулось запада Турции. В Измире разрушены около десятка зданий

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой до 6,6 балла, толчки дошли до территории Греции и Турции. В Измире (третий по численности город в Турции) природный катаклизм обрушил несколько зданий и вызвал резкий подъем воды. Очевидцы 30 октября засняли разрушения, вызванные землетрясением.

По данным телеканала NTV, в районе Байраклы Измира были разрушены около 10 домов. Пострадал и район Борнов.

По информации главы МВД Турции, в городе разрушено не менее 6 домов. На данный момент данных о пострадавших и жертвах нет.

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Комментарии (2)

victor_k
Эрдогану прилетела ответка от господа.
ZapadЭnka
Жертв будет много, к сожалению. Кто ж так строит в сейсмической зоне?!? В 1984 году в Узбекистане было землетрясение с магнитудой 7,2. Самое страшное на моей памяти. Эпицентр был рядом с Газли, который сильно пострадал. Но вот в Навои, ни одно здание не рухнуло. А почему? Потому, что город Навои был построен по проектам Ленинградских архитекторов, которые учли сейсмичесике риски.
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