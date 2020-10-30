Еще одна легковая машина встретилась с грузовиком 30 октября. ДТП произошло на юге Петербурга, и на этот раз, по словам очевидцев, водителю повезло.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Витебском проспекте, после Дунайского путепровода в направлении Шушар, автомобиль Ford Focus врезался сзади в самосвал. По словам очевидца, водитель «Форда» серьезных травм не получил: «Вроде выбил плечо только».