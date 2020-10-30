«Лысая зимняя резина на мокром асфальте»: Focus воткнулся в самосвал на Витебском
Еще одна легковая машина встретилась с грузовиком 30 октября. ДТП произошло на юге Петербурга, и на этот раз, по словам очевидцев, водителю повезло.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Витебском проспекте, после Дунайского путепровода в направлении Шушар, автомобиль Ford Focus врезался сзади в самосвал. По словам очевидца, водитель «Форда» серьезных травм не получил: «Вроде выбил плечо только».
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что авария произошла около 12:30, 23-летний парень на «Фокусе» врезался в грузовик Volvo с прицепом. Водитель легкового автомобиля получил травмы средней степени тяжести.
Со слов очевидца, если бы в «Форде» был пассажир, «то 100% смерть». «А причина аварии — лысая зимняя резина на мокром асфальте. Он на опережение пошел с правой стороны и не успел затормозить», — добавляет свидетель.
Утром 30 октября ДТП с участием легкового и грузового транспорта произошло в Тосненском районе Ленобласти. Там столкновение было лобовым, и удар пришелся как раз на водительскую сторону легкового BMW. Водитель не выжил.